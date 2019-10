Van geheime gangen tot de vloek van Toetanchamon: de échte ‘Downton Abbey’-eigenaars klappen uit de biecht TDS

19 oktober 2019

10u00

Bron: Hello! Middle East 0 Showbizz Sinds de serie ‘Downton Abbey’ - en nu ook de film - herkent wellicht iedereen de gevels en kenmerkende gotische torens van Highclere Castle. Het kasteel is inmiddels een toeristische attractie van wereldformaat, maar over Lord en Lady Carnarvon, de échte eigenaars van Highclere Castle, is veel minder bekend. Daar komt nu verandering in: aan Hello! Magazine geeft het koppel een rondleiding door hun kasteel en onthullen ze enkele bijzondere ‘geheimen’ over hun landgoed.

Het zal door het succes van de film de komende tijd nog druk worden op Highclere Castle in Newbury op het Engelse platteland, al sinds 1679 het huis van de familie Carnarvon. Het is dan ook één van de redenen waarom kijkers zo verzot zijn op ‘Downton Abbey’: wie kijkt krijgt al snel het gevoel dat hij of zij te gast is in het landhuis. “Maar zelf zijn we nog nooit in een scène verschenen”, lacht Lord Carnarvon, die ook samen met zijn vrouw aanwezig was op de première van de film. “Het is allemaal heel spannend”, treedt Lady Carnarvon bij. “Het is bijna alsof het huis een karakter op zich is. Maar voor ons is dit gewoon ‘thuis’ en we zijn er dol op. Bezoekers weten totaal niet wie ik ben. Onlangs vroeg iemand mij nog hoe lang ik hier al werk.”

(lees verder onder de foto’s)

Highclere Castle heeft al heel wat voorname gasten mogen verwelkomen. “Het is zo’n buitengewoon kasteel omdat je hier terug in de tijd lijkt te gaan. Door de eeuwen heen kwamen er royals, staatslieden en beroemde schrijvers en muzikanten over de vloer”, aldus de Lord. Zoals koning Edward VII, koning Edward VIII en Queen Mary. En ook de huidige koningin Elizabeth was er jarenlang vriend aan huis, gezien haar goede vriendschap met de ouders van Lord Carnarvon. Maar of de Queen ook fan is van ‘Downton Abbey’? “Nou, ik weet zeker dat ze er delen van heeft gezien”, klinkt het. “Maar ze is zo’n drukbezette dame. Ik betwijfel of ze tijd heeft om te gaan zitten en alles te bekijken.”

Bizarre mysteries en vondsten

Achter alle luxe van het landgoed gaan ook enkele mysteries schuil. Één van de beroemdste bewoners van Highclere Castle was de vijfde Lord, die in 1922 het graf van Toetanchamon in de Vallei der Koningen van Egypte heeft ontdekt. Volgens de legende stierf hij zeven weken later als gevolg van de vloek van de mummie. “Hij overleed aan de combinatie van een longontsteking en een muggenbeet die hem een bloedvergiftiging bezorgde. Kranten weten dat in die tijd aan de vloek van de farao: de Lord had de vloek over zich afgeroepen doordat hij de tombe had geschonden. Dat vormde de basis.”

Na het overlijden van de vijfde Lord werd nog een opvallende vondst gedaan tussen de muren van twee kamers. “Mijn overgrootvader verborg hier blijkbaar oude Egyptische objecten omdat hij bijgelovig was”, zegt de Lord. “Hij had deze objecten uit het graf van een Egyptische koningin genomen en we hadden er geen idee van dat ze bestonden. Mijn overgrootmoeder moest later zelf een aantal spullen verkopen om de successierechten te kunnen betalen.”

(lees verder onder de foto’s)

Geheime gangen

Er werden bovendien nog andere merkwaardige ontdekkingen gedaan. “Tijdens onze verbouwingen aan het kasteel zijn we op geheime trappen en gangen gestoten”, zegt Lady Carnarvon. “Wij weten dus ook zelf niet zeker hoeveel kamers hier precies zijn.” Highclere Castle bleek in 2009 aan het vervallen, er was 12 miljoen pond nodig om het te renoveren. Een bedrag dat de huidige eigenaars niet konden opbrengen. ‘Downton Abbey’ bleek de onverwachte redding te zijn: met de opbrengsten die de bezoekers genereren worden nu de restauraties uitgevoerd en betaald.

Intiem etentje

Lord en Lady Carnarvon leerden elkaar 23 jaar geleden kennen tijdens een etentje. Ze kregen samen een zoon, de intussen 19-jarige Edward. Het koppel plant soms nog formele weekenddiners rond de grote eettafel, maar een levensstijl zoals in ‘Downton Abbey’ is niet aan hen besteed. “Het zou misschien leuk zijn om butlers te hebben”, grapt de Lord. “Maar zoals alles in het leven zorgt dat enkel voor meer verantwoordelijkheid. Ik weet ook niet zeker of ik wel iedere avond zo’n witte stropdas wil aantrekken. Dat is veel werk.”

Het koppel woont in het dagelijkse leven dan ook niet in het kasteel, maar wel in een kleiner bijgebouw dat naast de souvenirwinkel ligt. Van daar runnen ze hun zaken en kunnen ze de voortdurende stroom van bezoekers goed onder controle houden. Naast hun werk spenderen ze graag tijd met hun negen honden en drie paarden, die kunnen genieten van een enorme vrijheid op het domein.