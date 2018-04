Van Game of Thrones tot The Crown: deze vrouw maakt grote sterren van kleine acteurs TK

Voor 'Game of Thrones' waren acteurs als Kit Harington en Emilia Clarke nobele onbekenden, en voor 'The Crown' hadden we nog nooit van Claire Foy gehoord. Intussen zijn het echte wereldsterren, en dat hebben ze te danken aan één specifieke persoon: Nina Gold, een van de beroemdste casting directors ter wereld.

Haar naam zegt je waarschijnlijk niets, maar toch is Nina Gold de persoon die bepaalt hoe een groot deel van de film- en tv-wereld eruitziet. Nee, ze speelt geen hoofdrollen of kruipt in de regisseursstoel - haar naam wordt hooguit eens vermeld in de aftiteling - maar ze is de afgelopen 30 jaar wel uitgegroeid tot de belangrijkste casting director in het Verenigd Koninkrijk. Ze was verantwoordelijk voor 'Game of Thrones', 'The Crown' en grote succesfilms zoals 'The King's Speech' en 'The Theory of Everything'.

En ook in de States begint haar naam erg door te wegen: momenteel werkt ze mee aan de sequels van Jurassic World en Mamma Mia!, en haar naam prijkt ook op de Star Wars-saga. Het succes van John Boyega en Daisy Ridley? Daar is Nina verantwoordelijk voor. "Ze is een echte legende. Als haar naam op een script staat, weten mensen dat het goed zal zijn", aldus Kathleen Kennedy, de CEO van Lucasfilm (het bedrijf dat Star Wars maakt).

Het feit dat haar naam geen belletje doet rinkelen, wil eigenlijk zeggen dat Gold enorm goed is in haar job. Het castingproces speelt zich, als alles goed gaat, volledig achter de schermen af. Het grote publiek hoeft niet te weten hoe lang er getwijfeld werd aan de perfecte acteur voor de hoofdrol; voor hen zou de keuze vanzelfsprekend moeten zijn. Natuurlijk was Eddie Redmayne de perfecte keuze voor 'The Theory of Everything' - hij won er tenslotte een Oscar voor. En Claire Foy was absoluut de beste optie om de Queen te spelen. Dat ze daarvoor zeven jaar lang naast alle belangrijke rollen greep, doet er eigenlijk niet toe.

Audities

Natuurlijk bepalen castingdirecteurs niet wie welke rol toebedeeld krijgt - de eindbeslissing ligt nog altijd bij de regisseur, de producers en de filmmaatschappij die de rekeningen betaalt. Maar ze bepalen wél wie er tijdens een auditie mag aantreden, iets wat zelfs de meest beroemde acteurs nog steeds moeten doen. Heel zelden krijgt een grote naam eens een rol in zijn of haar schoot geworpen, maar meestal moeten ook zij vechten voor een gegeerd personage. En hoe anders zou Twilight eruit gezien hebben als Jennifer Lawrence de rol van Bella Swan had gekregen? Of als Christian Bale in Titanic was verschenen in plaats van DiCaprio? En die Oscar van Eddie Redmayne was heus niet zo vanzelfsprekend, want er waren een hoop andere acteurs in de running. "Ik heb moeten knokken om zelfs maar in aanmerking te komen", aldus de man.

De mening van Nina weegt ook door in het beslissingsproces. "We moeten zorgen dat ze niet kiezen voor de verkeerde mensen", zegt ze daarover. "We moeten proberen om hen in de richting van de juiste keuzes te duwen, zonder dat ze zich gepusht voelen. Het is niet gemakkelijk."

This insightful profile of Nina Gold and the world of casting is a must read. https://t.co/64Avf4oaVp pic.twitter.com/KXWbVT2aBR Spotlight(@ SpotlightUK) link

Gold is niet perfect - zo werden een hoop acteurs in Game of Thrones vervangen na een tegenvallende pilootaflevering - maar ze is wel verdomd goed in wat ze doet. Ze is dan ook al een oude rot in het vak: ze startte met casting toen ze nog studeerde aan Cambridge University. Een vriend had haar toen gevraagd om te figureren in een videoclip van AC/DC 'en of ze niet nog wat andere mensen kon ronselen voor de job?' Uiteindelijk stopte die vriend met de opdracht en nam Gold het van hem over. Ze maakte al snel een naam in de muziek- en reclame-industrie.

Haar echte 'doorbraak' kwam er in 1992, toen ze met regisseur Mike Leigh mocht samenwerken voor een McDonald's-spotje. Hij gaf haar later ook haar eerste echte filmopdracht voor 'Topsy-Turvy'. "Ze snapt het griezelig goed", aldus Leigh, die nog steeds met Gold samenwerkt. "Ze weet perfect het subtiele en verfijnde verschil te zien tussen de ene acteur en de andere."

Buikgevoel

Van de buitenwereld krijgt Gold weinig respect - casting directors zijn voor veel mensen niet meer dan een veredelde secretaresse - maar de filmwereld zelf weet wel beter. "Het maken van een film bestaat voor 90 procent uit de casting", benadrukken David Benioff en Dan Weiss van 'Game of Thrones'. Nina weet als geen ander een abstract script tot leven te wekken, en heeft de gave om de meest verrassende acteurs voor te stellen, die dan later de perfecte optie blijken te zijn.

Hoe ze het telkens weer voor elkaar krijgt, weet ze zelf niet goed. "Er is geen echte formule, geen snelkoppeling. Ik weet wel dat je nooit moet gaan voor de meest voor de hand liggende keuze. Het algoritme is nooit leuk als alles klopt; de mensen die een klein beetje afwijken zijn veel interessanter." Vaak is het een lange zoektocht - ze liet maar liefst 200 Arya Starks op auditie komen voor ze Maisie Williams vond -, maar soms is het gewoon een buikgevoel. "Ik huilde tranen met tuiten toen Anne Hathaway haar auditienummer voor 'Les Misérables' kwam zingen." En die keuze werd later opnieuw bekrachtigd met een Oscar.

Intussen heeft Gold meer werk dan haar lief is: "Als mijn klanten zouden weten dat ik met acht projecten tegelijk bezig ben, is dat waarschijnlijk het einde van mijn carrière", grapt ze. Aanstormende acteurs hopen een plekje in haar databestand te bemachtigen, en gevestigde waardes willen daar graag blijven. Ze weten dat Gold hun carrière kan maken of kraken. Zo belt Eddie Redmayne haar bijvoorbeeld nog steeds op voor advies. Maar Nina zelf weet dat ze bijlange na niet perfect is. Bij elk project worstelt ze nog steeds met een gezonde dosis stress. "Soms is het script geweldig en zijn de acteurs briljant. Alles lijkt perfect te lopen, en dan draait het uiteindelijk toch niet zo goed uit als gedacht. Soms weet je gewoon niet waarom."