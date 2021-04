Van ‘Expeditie Robinson’ tot ‘Big Brother’: wat deden deze winnaars met hun prijzengeld?

Showbizz Actrice Tine Balder op 97-jarige leeftijd overleden

8 april Tine Balder, wier echte naam Clementine Cobbaut is, is op 97-jarige leeftijd overleden. Balder was een Vlaamse actrice en speelde onder meer mee in ‘Recht op Recht’ en in een aflevering van ‘Flikken’.