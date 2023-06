Van ex-filmster, ex-bodybuilder en ex-gouverneur tot zelfhulpgoeroe met ezel en paardje: hoe Arnold Schwarzenegger (75) zichzelf blijft heruitvinden

I’ll be back. ‘t Is niet gelogen. Hij begon als bodybuilder, werd filmster en was gouverneur van Californië. Vandaag is hij aan zijn vierde reïncarnatie toe: Arnold Schwarzenegger (75) is nu zelfhulpgoeroe. Hij schreef een boek, heeft een docu op Netflix en speelt de hoofdrol in een nieuwe serie.