Van Ethiopisch weeshuis naar het kroontje: Kedist Deltour is Miss België 2021

Muziek Duitse platendeal en Tik­Tok-suc­ces voor accordeo­nist Johan Veugelers

30 maart Als accordeonist bij The Sunsets mocht hij al proeven van succes in Duitsland, maar nu gaat Johan Veugelers (33) ook solo over de landsgrenzen. De ambiancezanger heeft er een platendeal getekend. ‘Doe De Helikopter’ is zijn eerste single onder nieuw bewind en is met meer dan 1 miljoen views op TikTok meteen een voltreffer.