Van een sekskliniek voor tieners tot buitenaardse baby’s: deze Netflix-series zijn in 2019 het bingewatchen waard

27 december 2018

00u00 0 Showbizz Netflix blijft in België nog steeds de populairste streamingdienst voor series en films. Ook in 2019 lijkt daar niet meteen verandering in te komen, want het platform verwent ons het komende jaar met heel wat geweldige reeksen. Wij selecteerden tien series die het bingewatchen meer dan waard zijn.

Sex Education

De titel doet het al vermoeden: 'Sex Education' gaat over seks, liefde en relaties. Het verhaal draait rond Otis (links), de zoon van sekstherapeute Jean. Otis, die op de middelbare school zit, merkt dat heel wat van z'n klasgenoten worstelen met hun seksualiteit. Hij wil hen helpen en richt daarom een sekskliniek op.

Vanaf 11 januari.

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

Fan van 'true crime'? Dan heeft Netflix - na eerdere uitstekende reeksen als 'The Keepers' en 'Making a Murderer' - met deze docu rond de Amerikaanse seriemoordenaar Ted Bundy alweer een topper in de aanbieding. Er wordt gewerkt met verklaringen van de man zelf, waardoor je een akelige inkijk krijgt in zijn geest.

Vanaf 24 januari.

The Umbrella Academy

