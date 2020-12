Van een mooi verjaardagscadeau gesproken: volgers storten massaal 1 euro aan Bockie De Repper

Muziek Meer dan 60 Vlaamse theaterar­ties­ten zingen lied in om werkloze collega’s te steunen

10 december We kunnen wel wat warmte gebruiken in deze donkere tijden. Daarom maakte Vlaanderen Theaterland een lied dat niet over de coronacrisis gaat. Het is een lied over hoop, warmte, liefde en licht. Meer dan 60 Vlaamse theaterartiesten trokken de voorbije weken de studio in en bezorgen Vlaanderen zo een vrolijk kerstcadeau: ‘Daar ben jij’.