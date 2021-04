Van een knuffel met de Queen tot braken op de Japanse premier: dit waren de grootste diplomatieke blunders ooit

Tijdens een officieel ­bezoek van de Europese Unie aan Turkije had president Erdogan een stoel te weinig voorzien. Aan zijn zijde was er enkel plek voor Charles Michel, terwijl commissievoorzitter Ursula von der Leyen op enige afstand van de heren moest toekijken. Erdogan kreeg opnieuw het verwijt dat hij zich van vrouwenrechten in zijn land niks aantrekt. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, kreeg de wind van voren, maar zegt dat hij z’n plaats niet kón afstaan, omdat dit tot een diplomatieke rel zou hebben geleid. Voor Von der Leyen is dit in ieder geval ‘niet voor herhaling vatbaar’. In de internationale politiek is het vaak op eieren lopen. Een klein detail kan al voor heibel zorgen. En dat is in het verleden meermaals gebeurd.