Van een dansende John Travolta tot ‘Venom 2': dit waren de leukste reclames en trailers tijdens de Super Bowl

Naast de optredens is het elk jaar tijdens de Super Bowl ook uitkijken naar de reclames en trailers die vertoond worden. Bedrijven halen letterlijk alles en iedereen uit de kast om zo origineel mogelijk uit de hoek te komen. Geen wonder, want de hele wereld kijkt mee.

Reclames

Toyota kiest voor een verhaal van ‘hoop en kracht’. In het reclamefilmpje verbeeldt het automerk het waargebeurde verhaal van de Paralympische zwemkampioene Jessica Long. Zij werd geadopteerd uit Siberië, maar helaas moesten haar benen geamputeerd worden. “Het wordt misschien niet makkelijk, maar het zal geweldig zijn", klinkt het bijvoorbeeld bij de (tv)moeder van Long.

Nick Jonas - aka de jongste der Jonas Brothers - lijdt al heel z'n leven aan diabetes type 1. Hij koos dan ook voor een reclamefilmpje voor Dexcom, een bedrijf dat technologie ontwikkelt om de suikerwaarden te meten. “Eindelijk: technologie die het makkelijker maakt om onze diabetes te regelen. Het lijkt erop dat de toekomst nu beschikbaar is.”

T-Mobile schakelt dan weer de coaches van het Amerikaanse ‘The Voice' in. Gwen Stefani belt Adam Levine van Maroon5 op met de mededeling dat ze klaar is om weer te gaan daten. Maar door de slechte ontvangst van Levine begrijpt hij haar eisenlijstje verkeerd en zadelt hij haar op met countryzanger Blake Shelton (in het echte leven Stefani’s verloofde). Al lijkt zij in het filmpje niet bepaald overtuigd van z'n kwaliteiten: “Eeuh, dit is grappig”, klinkt het twijfelend.

Doritos doet het dan weer met Hollywood-ster Matthew McConaughey. In het filmpje zien we een ‘platte’ versie van de acteur, die het moeilijk heeft om als tweedimensionaal figuurtje te overleven in een driedimensionale wereld. Maar dan ziet hij een automaat die Doritos 3D Crunch verkoopt, populaire ‘driedimensionale' chips uit de jaren negentig, die begin 2000 uit de rekken gehaald werden. De ideale manier om zelf terug driedimensionaal te worden ...

Verzekeringsbedrijf State Farm schakelt rapper Drake en Paul Rudd in, naast quarterbacks Aaron Rodgers en Patrick Mahomes. Hun hoogsteigen ‘Jake from State Farm’ krijgt in het filmpje een stand-in: ‘Drake from State Farm’. Al moet die volgens Jake wel z'n plaats kennen: ‘Stand-ins hebben geen tekst!”

Acteurskoppel Ashton Kutcher en Mila Kunis slaan de handen in elkaar met Cheetos voor een hilarische én muzikale reclame. Wanneer Ashton wil weten of Mila alwéér aan de Cheetos gezeten heeft, mondt hun conversatie al snel uit in het nummer ‘It Wasn’t Me’. En uiteraard maakt ook de grootmeester himself - niemand minder dan Shaggy - z'n opwachting.

In deze reclame van Scotts & Miracle-Gro is een opvallende plek weggelegd voor John Travolta en z'n dochter Bella Blue. Zij brengen een dansje uit Travolta’s succesfilm ‘Grease’, en het moet gezegd worden: ‘He still got it!’

Cadillac maakt een vervolg op de klassieker ‘Edward Scissorhands’. In de reclame zien we Winona Ryder bijvoorbeeld terug als Kim, de geliefde van Edward Scissorhands. Zij heeft ondertussen een zoon, Edgar, die gespeeld wordt door Timothée Chalamet. Ook Edgar heeft scharen als vingers en vindt het moeilijk om z'n plekje in de wereld te vinden. Tot hij van z'n moeder een Cadillac krijgt ... Opvallend: Chalamet had een tijdje een relatie met Lily-Rose Depp, dochter van Johnny. Die is trouwens niet te zien in de reclame.

Trailers

Fans wachten al langer op de ‘Snyder Cut’ van ‘Justice League: de versie van de superheldenfilm zoals regisseur Zach Snyder 'm eigenlijk bedoeld had. De film zal in 2021 te zien zijn op HBO Max.

Nu de belangrijkste ‘Avengers' hun cape definitief aan de haak hebben gehangen, brengt Marvel een nieuwe superheldenserie, die draait rond The Falcon en The Winter Soldier uit ‘Avengers’. De serie is een vervolg op de film ‘Avengers: Endgame’ en zal vanaf 19 maart te zien zijn op Disney+.

De ‘Fast & Furious’-franchise is ondertussen al aan z'n negende film bezig. Daarin maakt John Cena zijn opwachting.

Tom Hardy kruipt voor de tweede keer in de huid van Marvel’s Venom in de film ‘Venom 2: Let There Be Carnage’. De prent werd geregisseerd door Andy Serkis (Gollem uit de ‘Lord of the Rings’-films).

Ook Disney brengt een nieuwe film uit: ‘Raya and the Last Dragon’. Daarin gaat de eenzame krijger Raya op zoek naar de laatste draak, om de monsters, Druun geheten, definitief te stoppen.

