Van een bakwedstrijd tot straatfeesten: zo zullen de Britten het platina-jubileum van Elizabeth vieren

In februari is het exact 70 jaar geleden dat Queen Elizabath op 25-jarige leeftijd de Britse troon besteeg. Om het unieke jubileum te vieren zullen er in het Verenigd Koninkrijk heel het jaar door evenementen en activiteiten plaatsvinden, met als hoogtepunt ‘Jubilee Weekend’, een nationaal feestweekend van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni. Dat onthult Buckingham Palace. De Britten krijgen daarvoor uitzonderlijk twee extra verlofdagen op donderdag en vrijdag.

Bake Off

Maandag gingen de eerste festiviteiten alvast van start met een nationale bakwedstrijd. Fortnum en Mason (bekend Brits grootwarenhuis, red.) daagt Britse inwoners vanaf 8 jaar uit om de beste ‘Jubilee’-pudding te maken. Het winnende recept zal een centraal onderdeel worden van de festiviteiten in juni en voor altijd gekend blijven als het dessert van het 70-jarige jubileum van de Britse koningin.

Daarnaast zullen er nog heel wat andere evenementen georganiseerd worden, zoals de ‘BBC Platinum party at the Palace’: een live concert in Buckingham Palace waarbij grote artiesten van over de hele wereld de belangrijkste momenten uit de regeerperiode van de koningin zullen vieren en eren. Ook in de Sandringham House en Balmoral Castle, privédomeinen van de koningin, zullen evenementen plaatsvinden met jubileumthema.

Heel het Gemenebest

Tijdens het absolute hoogtepunt van het feestjaar voor de Queen, het jubileumweekend in juni, zullen 1500 steden en dorpen in het Verenigd Koninkrijk een lichtbaken ontsteken. En hoewel de gevoelens over de Britse koningin en het Verenigd Koninkrijk in de Gemenebest uiteenlopend zijn, zullen ook de hoofdsteden van de overzeese gebieden lichtbakens ontsteken op 2 juni. Verder zullen er tijdens het weekend ‘jubilieumlunches’ plaatsvinden over het hele land en de Gemenebest evenals gemeenschapsactiviteiten en evenementen, waaronder een nationaal moment van bezinning over de regeerperiode van de koningin.

Op 5 juni, de laatste dag van het jubileumweekend en zo ook de vieringen, zal in Londen een optocht plaatsvinden waarin de Queen aan de hand van kunst, muziek, theater en visuele technologie gevierd zal worden. Het hoogtepunt van de optocht wordt de ‘Rivier van hoop’, een kunstinstallatie met meer dan 200 zijden vlaggen. De vlaggen zullen worden neergelegd op The Mall, de befaamde straat in London die naar Buckingham Palace leidt, als een rivier. Het kunstwerk zal gericht zijn op klimaatverandering en boodschappen bevatten van Engelse schoolkinderen over hun hoop en dromen voor de planeet in de komende 70 jaar.

In februari 1952 besteeg Queen Elizabeth II de Britse troon. Ze is daarmee de langst regerende Britse vorstin en het langstzittende vrouwelijke staatshoofd in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Het is de eerste jubileum-viering die de koningin zal doorbrengen zonder haar echtgenoot, prins Philip, die in 2021 overleed.

