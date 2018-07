Van Echelpoel over zijn vruchtbaarheidsproblemen: "Ik zei tegen mijn vrouw dat ze maar een andere vent moest zoeken" Erik Segers

05 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz We kennen Tijs Vanneste (39) als Van Echelpoel, maar met z'n single 'Soms' laat de stoere tatoeëerder zich van z'n gevoeligste kant zien. Dat deed hij recent ook al, toen hij open sprak over z'n verminderde vruchtbaarheid. "Ik schaam me er niet voor dat ik slecht zaad heb", zegt de papa van Cas (2) en Cis (4 maanden) in Dag Allemaal. "Mannen moeten af van dat oerdenken."

"Soms gaat alles goed, maar soms ook niet", zingt Tijs Vanneste in 'Soms', z'n eerste solosingle die hij als zichzelf en niet als Jef Van Echelpoel uitbrengt. En da's een wereld van verschil. "Ik zou het zelfs bijna een klef nummer durven noemen", lacht Tijs. "Qua persoonlijkheid ben ik dan ook zowat het tegenovergestelde van mijn alter ego. Op ’t podium sta ik als een ladykiller, maar zo ben ik totaal niet."

Er zijn wellicht veel mensen die dat niet door hebben?

"Zeker in het begin niet. Tijdens een festival merkte ik eens op dat sommige mensen wel goeiedag tegen mij wilden zeggen, maar niet durfde. Toen ik één van hen wat later kruiste, zei hij toch stilletjes ‘hoi’. Waarop ik luid ‘Waddistjom!?’ antwoordde. Hij schrok en maakte zich meteen uit de voeten. Gelachen dat ik heb!"

Vanwaar het idee om na je successen met Van Echelpoel een andere weg in te slaan?

"O, ik maak veel muziek, in heel uiteenlopende genres. Dankzij Van Echelpoel ben ik plots een bekende mens geworden, en daar wil ik iets nuttigs mee doen. Toen ik op Facebook een vriendschapsverzoek kreeg van de Overkop-huizen kreeg, liet ik hen meteen weten dat ik iets voor hen wilde doen. En da's ‘Soms’, een liedje dat al enkele jaren in m'n schuif lag."

Wat zijn de Overkop-huizen precies?

"Laagdrempelige, jeugdhuisachtige centra waar jongeren die het eventjes wat moeilijk hebben terechtkunnen. Gewoon om wat te sjotten, maar indien nodig staan er ook psychologen en therapeuten voor hen klaar. Een mooi initiatief, waar de meeste jongeren alleen maar sterker uitkomen."

Ben jij een sociaal bewogen man?

"(knikt) Ik was jaren actief in de sociale sector. Zo werkte ik een tijd als vrijwilliger in de gevangenis, waar ik als creatief therapeut gitaar- en schilderles gaf aan onder anderen pedofielen en psychopaten. Daarna stond ik in het buitengewoon onderwijs, bij jongeren met gedragsproblemen. Na tien jaar werd ik vast benoemd, een maand later stopte ik ermee."

Hoezo?

"Van zodra ik verzadiging voel, wil ik weg. Rond m’n dertigste ben ik werk beginnen maken van m'n jeugddroom: tatoeëerder worden. En met succes, want de zaken gaan ook op dat vlak prima."

Los van de verkoop: wat hoop je met 'Soms' te bereiken?

"Ik hoop dat jongeren kracht uit de boodschap van het liedje halen. En die is: besef dat het soms tegenzit in ’t leven, maar wanhoop niet en geloof dat uiteindelijk alles weer goed komt. Ik denk dat ik de juiste ben om zoiets aan de man te brengen. Als ik, alias Van Echelpoel, deze boodschap verkondig, komt het niet al te klef over. Jongeren moeten beseffen dat het niet erg is dat ze niet altijd even goed in hun vel zitten. Maar ze mogen zich vooral niet alleen voelen."

'Je hebt vrienden en liefde rond je nodig', horen we ook in 'Soms'.

"Klopt. Als je jong bent, heb je heel veel vrienden. Maar hoeveel echt goeie vrienden bij wie je 100% jezelf kunt zijn? Het is zalig om zulke vrienden te hebben, maar je moet er jezelf voor in je blootje durven te zetten en daar hebben mannen het moeilijk mee. Ikzelf heb vier à vijf echte vrienden die echt tot mijn 'kern' komen."

Onlangs deed je op de radio een moedige bekentenis en sprak je openlijk over je vruchtbaarheidsprobleem.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN