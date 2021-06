Van drie naar acht dagen, maar wel met beperkte capaciteit: WECANDANCE komt dit jaar met een aangepaste editie

FestivalsDe festivalzomer staat voor de deur en het Zeebrugse strandfestival WECANDANCE is alvast terug van weggeweest. De organisatie van het evenement maakte bekend dat ze klaar zijn om deze zomer opnieuw festivalgangers te ontvangen. Al ziet de editie van dit jaar er wel een tikkeltje anders uit dan we gewoon zijn. In totaal komen er maar liefst vijf dagen bij, maar op hetzelfde moment werd de capaciteit wel teruggeschroefd van 15.000 naar 2.500 personen per dag. “Bezoekers mogen wel een volwaardige WECANDANCE-beleving verwachten”, verzekert organisator Bart Roman.

Jaarlijks zijn er normaal drie dagen lang opzwepende beats te horen vanop het strand in Zeebrugge, maar dit jaar kunnen festivalgangers acht dagen lang hun beste dansmoves naar boven halen. Uitzonderlijk werd het festival WECANDANCE met vijf dagen verlengd, maar aan de andere kant ligt de capaciteit van de gastenlijst wel een stuk lager. Per dag is er namelijk plaats voor 2.500 mensen in plaats van 15.000 mensen. “Het voelt raar aan om van een lockdown waarin niets mag te evolueren naar een situatie waarin alles is toegestaan. Dat is ook gebleken uit het overleg met de burgemeester en enkele andere instanties. In plaats van 50.000 mensen te ontvangen op drie dagen, kiezen we er nu voor om ongeveer 25.000 festivalgangers te verwelkomen op acht dagen. In onze ogen lijkt dit een iets veiligere aanpak”, verduidelijkt organisator Bart Roman.

Volwaardig festival

Bij WECANDANCE zien ze 2021 dan ook als een overgangsjaar en als organisatie willen ze graag rekening houden met niet alleen de buurt en de buurtbewoners, maar ook met de ziekenhuizen en met de stad. Festivalgangers hoeven echter niet te vrezen, want wie een ticket koopt, mag in een ruil een volwaardig festival verwachten. “Eigenlijk organiseren we dit jaar gewoon een mini-versie van WECANDANCE. De experience - music, food & fashion - die onze bezoekers gewoon zijn, is net zoals andere jaren nog steeds aanwezig.” Net zoals in het verleden is er ook nu een hoofdpodium waar zowel zoals internationale artiesten als lokaal talenten zullen optreden. Verder komt er nog een podium waar hiphop-vibes uit de boxen klinken en een podium voor wie fan is van house-muziek. Er zal bovendien ook een kleine discotheek zijn in de vorm van een open tent-structuur. De fine festivalfood waar WECANDANCE bekend om staat, ontbreekt ook dit jaar niet. Denk maar aan frietjes van Frites Atelier (de luxefrituur van Sergio Herman, red.), pizza’s van Le Pristine, een natuurwijnbar en een mooie cocktailkaart.

Door samen te werken met lokaal talent wil de organisatie het nationale gevoel ondersteunen. Net zoals andere jaren werken ze ook met stagepartners uit verschillende Belgische steden. Nieuw dit jaar is een nummer dat gemaakt is in samenwerking met enkele Belgische artiesten. Zo werd de discoklassieker ‘Ride Like The Wind’ van Christopher Cross in een nieuw jasje gestoken. “Door middel van deze cover willen we duidelijk maken dat we eindelijk onze vrijheid terugkrijgen.”

(Lees verder onder de video.)

Verder staat ook de rest van het festival in teken van vrijheid. Het concept van dit jaar kreeg bijvoorbeeld de naam WECANDANCE - to be free again. Een specifieke dresscode is er verder ook niet. “Mensen mogen zich kleden zoals ze zelf willen. Onder het motto ‘be free again’ willen we festivalgangers carte blanche geven. Festivals zijn nu eenmaal het symbool van vrijheid en dat willen we dit jaar extra accentueren”, verduidelijkt organisator Bart Roman. Net daarom streeft de organisatie er ook naar om een festival te organiseren zonder mondmaskers, bubbels of social distancing. “We hebben wel al gemerkt dat de situatie snel kan veranderen, dus mocht het nodig zijn, passen we ons aan aan de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn.”

