Van dragqueen tot Europees kampioen meeuwenschreeuwen: één van deze vrouwen en mannen kan het nieuwe Klaasje worden bij K3

TV ‘#weetikveel’: Zeg nooit 'brug' tegen het 'viaduct' van Vilvoorde

6:06 In de tweede aflevering van ‘#weetikveel’ komen we alles te weten over het viaduct van Vilvoorde. Om te beginnen: zeg nooit ‘de brug van Vilvoorde’, maar wel ‘het viaduct’. Anders doe je het bouwwerk oneer aan.