Van ‘Downtown Abbey’ tot ‘The Gentlemen’: deze films en series verdwijnen in juni van de streamingdiensten

‘Beck’ - seizoenen 5, 6 en 7 verdwijnen op 14 juni

Volledig scherm Inspecteur Martin Beck. © Netflix

Martin Beck (Peter Haber) is een norse inspecteur van middelbare leeftijd, die werkt voor de politie in Stockholm, Zweden. Samen met zijn excentrieke partner Gunvald Larsson (Mikael Persbrandt) werkt hij aan vele moordzaken in de stad, die regelmatig invloed hebben op hun privéleven. Deze Zweedse misdaadreeks loopt al sinds 1997 en is iconisch in Scandinavië.

‘Charité’ - verdwijnt op 14 juni

Volledig scherm Alicia von Rittberg als assistent-verpleegkundige Ida. © ARD/Nik Konietzny

In het 19de-eeuwse Berlijn werkt Ida (Alicia von Rittberg) als assistent-verpleegkundige om haar schulden af te betalen. Maar het leven in het ziekenhuis is niet saai. Integendeel, ze ontmoet beroemde artsen en toekomstige Nobelprijswinnaars zoals Robert Koch, en gaat een relatie aan met een rijke geneeskundestudent. Een dramareeks gebaseerd op waargebeurde feiten, waar je zeker nog iets van opsteekt.

‘Midnight Sun’ - verdwijnt op 14 juni

Volledig scherm Inspecteur Kahina Zadi onderzoekt in ‘Midnight Sun’ een rituele moord. © Netflix

Een brutale en rituele moord op een Franse burger brengt inspecteur Kahina Zadi (Leïla Bekhti) naar het stadje Kiruna in Zweden. Een plek waar in deze tijd van het jaar de zon niet ondergaat. Samen met haar Zweedse collega’s probeert ze het mysterie te ontrafelen, terwijl de rituele moorden maar blijven doorgaan in vol daglicht. Nagelbijten geblazen.

‘Downtown Abbey’ - verdwijnt op 7 juni

Volledig scherm De cast van 'Downtown Abbey' © nvt

Op het landgoed van ‘Downtown Abbey’ in Yorkshire woont de aristocratische familie Crawley, samen met hun huispersoneel. Gedurende zes seizoenen zien we hoe belangrijke gebeurtenissen uit de vroege twintigste eeuw een grote invloed hebben op de familiestructuur. Denk aan de Eerste Wereldoorlog of de Spaanse grieppandemie. Een op-en-top Britse serie.

‘Nudes’ - verdwijnt op 12 juni

Volledig scherm De Noorse actrice Anna Storeng Frøseth als Ada in 'Nudes'. © ARD Degeto/Wild Bunch Germany

In de Noorse dramareeks ‘Nudes’ volgen we drie tieners die in zak en as zitten wanneer hun naaktfoto’s circuleren op het internet. Zo is er de 16-jarige Sofia (Lena Reinhardtsendie) die na een wild feestje, plots wordt geconfronteerd met een seksvideo van zichzelf. De 14-jarige Ada (Anna Storeng Frøseth) ziet dan weer een naaktfoto van zichzelf opduiken op een gesloten forum, na een online gesprek met een jongen. Een ingrijpende serie die de schaamte laat zien bij slachtoffers én daders.

‘My Brilliant Friend’ - seizoenen 1 en 2 verdwijnen op 20 juni

Volledig scherm Gaia Girace (Lila Cerullo) en Margherita Mazzucco (Elena Greco) in 'My Brilliant Friend'. © VRT

De Italiaanse Elena Greco (Margherita Mazzucco) is een 60-jarige vrouw die in een huis vol boeken woont. Op een avond krijgt ze een verontrustend telefoontje: haar beste vriendin Lila, met wie ze al heel haar leven een nauwe band heeft, is spoorloos verdwenen. Wat volgt is een flashback naar het Napels uit de jaren 50. Een bruisende buurt, maar een verstikkend milieu voor jonge meisjes die iets wilden bereiken in het leven. En wat blijkt? Lila was niet haar beste en briljante vriendin, maar soms ook haar ergste vijand. Een reeks over de complexe relatie tussen twee hartsvriendinnen.

‘Class Action Park’ - verdwijnt op 8 juni

Volledig scherm © rechten vrij

In deze documentaire duiken we in de geschiedenis van het beruchte pretpark Action Park in de VS. Het park stond vooral bekend om zijn gevaarlijke attracties zoals de Cannonball Loop, de SuperSpeed-watervallen en de Alpine Slides. Die laatste achtbaan maakte zelfs een dode. Een verontrustende documentaire die het woord ‘roekeloos’ een geheel nieuwe betekenis geeft.

‘The Unusual Suspects’ - verdwijnt op 14 juni

Volledig scherm De cast van 'The Unusual Suspects' © rv

Tijdens een extravagant verjaardagsfeestje wordt een peperduur juweel gestolen uit het huis van de succesvolle zakenvrouw Roxanne Waters (Michelle Vergara Moore). Iedereen staat onder verdenking: van influencer Sara (Miranda Otto) tot de Filipijnse oppas Evie (Aina Dumlao). Uiteindelijk besluiten de vrouwen van verschillende achtergronden om samen te werken en zo de dader te vinden. Een komische reeks waarin girlpower centraal staat.

‘The Gentlemen’ - verdwijnt op 25 juni

Volledig scherm Matthew McConaughey als de beruchte drugsbaron Michael Pearson. © /

De Amerikaanse drugbaron Mickey Pearson (Matthew McConaughey) heeft een erg winstgevend marihuana-imperium opgebouwd in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer het verhaal rondgaat dat hij uit de business wil stappen, zorgt dat voor een kettingreactie aan complotten en chantages met maar één doel: Pearson van de troon stoten. Andere glansrollen zijn weggelegd voor Hugh Grant en Collin Farrel.

Disney + kondigt op voorhand niet aan wat er verdwijnt. Bij GoPlay verdwijnt er niets specifieks in juni: “Onze lokale programma’s zijn meestal langlopende contracten, dus die reeksen verdwijnen niet snel. Internationale reeksen zijn standaard tot 30 dagen na uitzending op een van de Play-zenders te zien. Dus ze verdwijnen en verschijnen weer wanneer we ze opnieuw uitzenden”, klinkt het.

