Van dit huwelijksaanzoek op kerstavond krijg je de tranen in de ogen DBJ

16u07 0

Kerstavond staat gelijk aan gezelligheid, familie, veel eten en natuurlijk ook cadeautjes. Maar wat deze Amerikaanse vrouw onder de kerstboom vindt, had ze duidelijk niet zien aankomen. Haar vriend vraagt haar ten huwelijk en daar is ze helemaal ondersteboven van. "Sorry dat ik huil" zegt de vrouw nog tegen haar familie, maar het zijn tranen van puur geluk.

