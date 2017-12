Van deze vrouw kon Sean Penn de ogen niet afwenden op het strand in Hawaii TC

Al had het niets met 'lonken' te maken, des te meer met 'in de gaten houden'.

De blik van Sean Penn (57) bleef immers strak gericht op zijn dochter Dylan Penn (26), die enkele meters verderop verkoeling zocht in de golven. Dat deed ze op sexy wijze in bikini. En dus trok ze ook wat mannelijke aandacht, daar op het strand in Maui. Dylan komt immers aan de kost als fotomodel en beschikt dus wel over het soort looks dat mannen al eens doet zwijmelen. Maar geen enkele beachboy durfde zijn kans te wagen bij haar. De schuld van de dreigende aanblik die haar vader bood, natuurlijk. Die ontnam bij hen alle zin (of durf) om op Dylan af te stappen. Hij is duidelijk het type beschermende papa, die Sean. Of moeten we zeggen: overbeschermend?

Seans dochter Dylan Penn.