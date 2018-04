Van der Boom wil achter de schermen werken EVDB

21 april 2018

10u02 0 Showbizz Jeroen van der Boom kijkt uit naar een carrière buiten de schijnwerpers. De komende jaren staat de zanger nog op het podium met zijn collega-Toppers René Froger, Gerard Joling en Jan Smit, maar daarna hangt hij de microfoon aan de wilgen. Dan wordt het 'tijd voor wat anders'.

"Ik zie mezelf niet op mijn vijfenvijftigste nog in een glitterpak optreden", zegt de 45-jarige zanger in De Telegraaf over de optredens met de Toppers. "Dat past wel bij Gerard en René, en dat gaat prima. Maar niet bij mij."

Van der boom heeft al een idee wat hij dan zou willen doen. "Een carrière wordt niet alleen op de bühne gebouwd, maar vooral ook erachter. Ik zou tegen die tijd misschien wel eens achter de schermen kunnen verdwijnen. Het lijkt me geweldig om dan met alles wat je hebt opgestoken zo verder te gaan."

Zaterdag staat Van der Boom in een uitverkochte ZiggoDome voor de zesde editie van het zangfestijn Holland Zingt Hazes. Samen met onder meer Xander de Buisonjé en Trijntje Oosterhuis brengt hij alle grote hits van de zanger ten gehore.