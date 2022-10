Van de heksenzusjes uit ‘Hocus Pocus 2' tot Frankensteins bruid: zo vieren de grote sterren Halloween

Film Twintig jaar na haar laatste film maakt ‘The Shi­ning’-actrice Shelley Duvall haar comeback in een nieuwe horrorfilm

Opvallende comeback in de filmwereld. Shelley Duvall (73), bekend van haar rol in onder meer haar rol ‘The Shining’, is terug van weggeweest. Na een afwezigheid van zo’n twintig jaar duikt de actrice namelijk nog eens op in de nieuwe horrorfilm ‘The Forest Hills’.

29 oktober