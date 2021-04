Van de Amsterdamse onderwereld tot het tijdloze ‘The Sopranos’: onze favoriete maffiaseries

Met Operatie Sky incasseerde het Antwerpse drugsmilieu de voorbije maanden gevoelige tikken, wat - als u het ons vraagt - ooit wel mag leiden tot een meeslepende verfilming of tv-adaptatie. In afwachting daarvan richten we deze week alvast onze blik op de beste buitenlandse maffiaseries. Ons aanbod? Het Amsterdams-Marokkaanse misdaadmilieu van ‘Mocro Maffia’ en het grensverleggende ‘The Sopranos’ en de Napolitaanse maffia in ‘Gomorra’ (alle drie op Streamz) en een Libanese misdaadfamilie op Prime Video.

Vanaf 28 april kunt u op Streamz het tweede seizoen bekijken van ‘Mocro Maffia’, dat de schijnwerpers opnieuw richt op de Amsterdams-Marokkaanse onderwereld. De misdaadserie werd in 2018 voor RTL-streamingdienst Videoland ontwikkeld door Achmed Akkabi en Thijs Römer, en is losjes gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. Spilfiguren en beste vrienden Romano, Jaouad ‘De Paus’ Ancharad (Akkabi) en Chaouki ‘Potlood’ Chadli hebben al jaren een lucratieve cocaïnehandel in Amsterdam, maar na een ruzie tussen Romano en ‘De Paus’ breekt er een nietsontziende drugsoorlog uit. Ieder personage kan om het even welk moment het loodje leggen.

2. ‘Gomorra’ - Streamz & Netflix

Na de uitstekende verfilming (2008) van het gelijknamige boek van journalist Roberto Saviano legde Sky Atlantic in 2014 de lat nog hoger met de bijzonder rauwe Italiaanse misdaadserie ‘Gomorra’. De reeks speelt zich voor een groot deel af in de getto van de Napolitaanse buitenwijk Scampia, waar de gewetenloze Pietro Savastano en zijn rechterhand Ciro de plak zwaaien binnen de machtige Savastano-clan. Net als in HBO-topper ‘The Wire’ brengt ‘Gomorra’ een hiërarchische structuur van de straat tot bendeleiders in beeld. De makers mikten bovendien op een onverbloemde weergave van de Italiaanse onderwereld, en dus worden misselijkmakende machtsspelletjes en expliciet geweld niet geschuwd. Geen wonder dat de ondergedoken Saviano permanent wordt bewaakt door politie.

Het gouden tijdperk van televisie en streaming van vandaag kent zijn oorsprong bij de start van ‘The Sopranos’ in 1999. Zes seizoenen lang scheerde deze grensverleggende HBO-serie de hoogste toppen en groeide Tony Soprano, een meedogenloze maffiabaas uit New Jersey die voor zijn paniekaanvallen en depressie stiekem ten rade gaat bij psychiater Jennifer Melfi (Lorraine Bracco, ‘Goodfellas’), uit tot een legendarisch personage. Ironisch genoeg is het uitgerekend die rol waarvoor James Gandolfini altijd zal worden herinnerd. De in 2013 overleden acteur stond zowel op als naast de set immers bekend als een bijzonder aimabel man. Het viel Gandolfini, die voor zijn vertolking drie Emmy’s en een Golden Globe won, dan ook zwaar om keer op keer af te dalen in de donkere krochten van Tony’s psyche.

4. ‘4 Blocks’ - Prime Video



Bij het brede publiek zal ‘4 Blocks’ niet meteen een belletje doen rinkelen, maar deze maffiaserie rond de Libanese misdaadfamilie Hamady was van 2017 tot 2019 een grote hit in Duitsland. Neukölln, een van de twaalf districten van hoofdstad Berlijn, vormt het decor voor de reeks. De Hamady’s runnen er hun eigen ‘familiebedrijf’, met drugs, gokmachines en seks als specialiteiten van het huis. Net wanneer baas Toni zich wil terugtrekken uit de criminaliteit, moet hij door een politieactie de touwtjes opnieuw in handen nemen. Oliver Masucci (bekend uit Netflix-series ‘Dark’ en ‘Tribes of Europa’) is te zien als Hagen Kutscha, die het politieonderzoek naar de Hamady’s leidt.

