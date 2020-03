Van dansbattles met het gezin tot zweterige work-outs: deze BV’s posten de leukste TikTok-filmpjes Bram De Brabander

26 maart 2020

16u00 0 Showbizz Ook onze BV’s blijven dezer dagen braaf in hun kot. Om de tijd te doden, hebben velen een TikTok-kanaal opgestart, waar ze vaak met het hele gezin de gekste filmpjes op posten. Wij lijsten enkele BV’s op die de moeite waard zijn om te volgen op het socialemediakanaal.

Laura Tesoro

Laura Tesoro doet op TikTok waar ze het best in is: haar dansmoves tonen. Al postte ze ook een filmpje met haar vriend Jordan.

@reallauratesoro Finally convinced him to make a tiktok with me 😂 tag someone you wanna convince 👇🏼 ♬ WOAH remix - raullcabello2

Andy Peelman

Het danstalent van ‘De Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman is iets minder spectaculair, maar dat maakt zijn TikTok-filmpjes nog net dat tikkeltje amusanter. Zo postte hij onder andere deze video met Jani Kazaltzis.

Dimitri Vegas

Topdj Dimitri Vegas altijd al eens in vrouwenkleren willen zien? Op z’n TikTok-kanaal gaat hij geen uitdaging uit de weg.

Wanne Synnave

MNM-presentator Wanne Synnave deelt op z’n TikTok-account dingen die je kan doen als je thuis zit.

Kim Van Oncen

Staat er een paard in de woonkamer? Of is het toch ‘Dertigers’-actrice Kim Van Oncen?

Julie Vermeire

Het huishouden bij de familie Vermeire? Dat verloopt op dit moment zo.

Evi Hanssen

Tv- en radiopresentatrice Evi Hanssen gebruikt TikTok tijdens de quarantaine om haar kinderen Scout en Mac in het gareel te houden. Ze post bijna elke dag een filmpje met het hele gezin.

Kelly Pfaff

Ook Kelly Pfaff heeft TikTok ontdekt. Zij toont haar dansmoves met dochter Shania.

Sean Dhondt

Niels Destadsbader een por geven? Daar draait Sean Dondt z'n hand niet voor om.

Marthe van K3

Als K3-zangeres Marthe De Pillecyn haar zangcarrière zou stopzetten, kan ze het nog altijd als goochelaar proberen.

Arda uit ‘Temptation Island’

Arda Türkèr doet op TikTok net hetzelfde als op ‘Temptation Island’: z'n borstspieren showen.

Romelu Lukaku

Over spieren gesproken: die work-outs van Romelu Lukaku zijn ook best leuk om te zien.