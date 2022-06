Van covers in de kelder tot 10 miljoen likes en fans in Amerika: Berre is nieuw Vlaams muzikaal fenomeen

MuziekUren bracht hij al zingend door in de kelder. Tot die ene cover met 10 miljoen likes op TikTok een wereldwijde hit werd en het hem een platencontract opleverde. Berre (21) heet dit nieuwe muzikale wonder uit Schepdaal. Zijn eerste single ‘Say my name’ verovert de radio’s en is goed voor een top tien in de Ultratop. “Allemaal omdat ik uit verveling wat wilde zingen en in huis geen lawaai mocht maken…”