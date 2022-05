Van Bridgerton tot 8eraf: dit waren in april de best bekeken films en series op de streamingdiensten

Geen idee wat te kijken vanavond? Dan hebben wij goed nieuws voor jou. Onze redactie verzamelde de meest bekeken films en series op alle streamingplatformen in ons land. Zo kun jij ook moeiteloos meebabbelen met je collega’s of vrienden over de populairste programma’s.

Netflix

‘Bridgerton’

Volledig scherm Simone Ashley en Jonathan Bailey in 'Bridgerton' © LIAM DANIEL/NETFLIX

In het tweede seizoen van Bridgerton trekt rokkenjager Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) de prestigieuze Londense huwelijksmarkt op, op zoek naar een vrouw die hem kan verzekeren van nageslacht, zonder dat hij daarvoor zijn vrijgezellenbestaan moet opgeven. Wanneer hij in Edwina Sharma (Charithra Chandran) zijn ideale match gevonden lijkt te hebben, moet hij eerst goedkeuring krijgen van haar oudere zus Kate (Simone Ashley). Die wil haar jongere zus beschermen tegen de omhooggevallen burggraaf. Het spreekt voor zich dat de twee gezworen vijanden uiteindelijk hopeloos verliefd worden. Drama en sensuele spanning gegarandeerd.

Leuk om te weten: ‘Bridgerton’ heeft het record van meest bekeken Engelstalige Netflixserie op zijn naam staan.

‘The In Between’

Volledig scherm Joey King en Kyle Allen in 'The In Between'. © Netflix

Tessa (Joey King) gelooft niet in de liefde totdat ze Skylar (Kyle Allen) ontmoet, een romanticus in hart en nieren. Hun paden worden echter bruusk van elkaar gescheiden doordat Skylar om het leven komt bij een auto-ongeval. Maar dan probeert Skylar plots contact met Tessa te zoeken vanuit het hiernamaals. Een romantische film met een vleugje sciencefiction, waarbij een zakdoek zeker geen overbodige luxe is.

VRT NU

Volledig scherm Leah Thys als Marianne in 'Thuis' © © VRT

De liefdesperikelen en spannende ontwikkelingen in de familie Bomans en co zijn in april meer dan 1,3 miljoen keer bekeken op VRT NU. Het was dan ook een spannende maand met de dood van Tania (Katrien de Becker), de stalker van Karin (Kadèr Gürbüz) en de miraculeuze verrijzenis van Anouk (Maike Boerdam). Deze maand is er gelukkig meer tijd voor romantiek, want Bob (Christophe Haddad) en Tamara (Tine Priem) gaan trouwen.

‘8eraf’

Volledig scherm Govert Deploige en Britt Van Der Borght in '8eraf'. © RV

In deze reünie van de jeugdserie ‘W817' ontvangen alle vrienden plots een videoboodschap van tech-geek Carlo (Jenne Decleir). Hij nodigt zijn oude kotgenoten uit voor een heel speciaal feest. De vrienden ontdekken dat er in al die jaren veel en tegelijkertijd ook weinig is veranderd. Een nostalgische film voor de twintigers en dertigers onder ons!

Streamz

‘Doe Zo Voort’

Volledig scherm Lukas Lelie als vermoeide leerkracht in 'Doe Zo Voort'. © Streamz

In het sketchprogramma ‘Doe Zo Voort’ bereidt meester Lukas Lelie zich voor de op moeilijkste avond van het jaar: het oudercontact. Vanop zijn veel te klein stoeltje gaat hij ieder aflevering de confrontatie aan met bemoeizuchtige ouders. Ze hebben het onder meer over pestgedrag, smoesjes, rolstoeltoegankelijkheid en toiletbezoeken. Een ideale comedyserie om even mee te ontspannen.

‘Midnight in the Switchgrass’

Volledig scherm Megan Fox en Bruce Willis in ‘Midnight in the Switchgrass’ © /

In deze keiharde actiethriller nemen FBI-agent Karl Helter (Bruce Willis) en Rebecca Lombardo (Megan Fox) het op tegen een meedogenloze seriemoordenaar: de Truck Stop Killer. Wanneer Rebecca tijdens het onderzoek wordt ontvoerd, moet de politie alles op alles zetten om haar op tijd terug te vinden. Deels gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Amerikaan Robert Benjamin Rhoades, die in de jaren 80 en 90 meer dan vijftig vrouwen zou hebben verkracht en vermoord.

GoPlay

‘De Mol’

Volledig scherm Alle kandidaten uit het tiende seizoen van 'De Mol'. © Play4

In het tiende seizoen van ‘De Mol’ gingen we opnieuw op zoek naar de saboteur onder de tien kandidaten. Deze jaargang was een unieke versie met een mol die zelf opgeeft, twee blessures en heel wat ontploffingen. Gisteren werd de tweede mol van dit jubileumseizoen ontmaskerd tijdens een grote live show in Paleis 12. Tip: seizoen 6-9 kan je ook nog altijd bekijken op GoPlay. Ideaal voor als je nu al heimwee hebt naar het speuren.

VTM GO

‘Familie’

Volledig scherm Sandrine André als Véronique in 'Familie'. © VTM

Het wel en wee van de familie Van den Bossche en co is ook vorige maand weer goed bekeken op VTM GO, zo’n 2 miljoen keer. Dat ligt ongetwijfeld aan het feit dat je sinds april alle 7.000 afleveringen uit de 31 seizoenen gratis kan herbekijken. Een perfecte manier om nog dieper in de levensverhalen van Veronique, Jan, Lars, Mathias en Mieke te duiken.

‘After’

Volledig scherm Josephine Langford en Hero Fiennes-Tiffin in het romantische 'After' © RTL-TVI

Tessa (Josephine Langford) gaat voor de eerste keer naar de universiteit en is van plan om alles perfect te laten verlopen: goed studeren en veel tijd met haar vriendje doorbrengen. Maar dan komt ze de stoere Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) tegen die haar leven volledig op zijn kop zet. Een film vol lust en drama, vergelijkbaar met ‘Fifty Shades of Grey’. Opgelet: deze film staat intussen niet meer op VTM GO. Je kan het wel nog bekijken via Amazon Prime.

Disney +

‘Grey’s Anatomy’

Volledig scherm Ellen Pompeo als dokter Meredith Grey. © ABC via Getty Images

In ‘Grey’s Anatomy’, dat intussen al 18 seizoenen telt, volgen we het leven van dokter Meredith Grey (Ellen Pompeo). Zij begint als verlegen stagiair in het ziekenhuis, maar groeit uit tot een volwaardige dokter die kan omgaan met de meest levensbedreigende situaties. Een aanrader voor wie houdt van bloedstollende operaties en knappe dokters.

‘Turning Red’

Volledig scherm © rv

De zelfverzekerde Mei Lee is een dertienjarig meisje die zich volop in haar puberteit bevindt. In ‘Turning Red’ moet ze een evenwicht vinden tussen trouw blijven aan haar strenge moeder en cool zijn bij haar vrienden. Maar alsof dat nog niet genoeg verandert ze bij veel stress in een gigantische rode panda. De perfecte familiefilm voor een luie zondagnamiddag.

