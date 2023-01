Van boomknuffelen tot minder orgasmes faken: 5 reeksen om uw goede voornemens te stimuleren

TVHeeft u die goede voornemens voor het nieuwe jaar al bij het grof huisvuil gezet? Dan zijn wij hier om u eraan te herinneren dat het nooit te laat is om die te recupereren of -waarom niet?- enkele nieuwe doelstellingen uit uw mouw te schudden. Zo kan het zijn dat u zich dit jaar de kunsten van de haute cuisine wilt bijbrengen en/of uw smartphone wat meer links wilt laten liggen. Of misschien wilt u algemeen wat minder faken? Hoe u uw orgasmekloof en andere persoonlijke geulen kunt dichten, vindt u in dit streamingoverzicht.

Wilt u dit jaar uw kookkunsten bijschaven en tegelijkertijd ook tot ver buiten de keuken geïnspireerd raken? Dan is Julia Childs uw mentor. Deze legendarische kookboekenauteur was één van de eerste vrouwelijke chefs op televisie en bracht met haar ongedwongen stijl en aangebrande moppen de geneugten van de haute cuisine naar de Amerikaanse huiskamers. Childs verlegde de lat voor vrouwelijke chefs -eens te meer omdat ze met haar één meter 88 de extra hoofdruimte goed kon gebruiken- en is ook het schoolvoorbeeld dat op carrièreswitchen geen leeftijd staat. Wie na deze docu nog een gaatje heeft, kan zich laven aan de gelijknamige fictiereeks op Streamz die binnenkort bovendien een tweede seizoen krijgt. Bon appétit!

‘The Social Dilemma’ (Netflix)

Deze Netflix-documentaire deed in 2020 heel wat stof opwaaien door de ontluisterende manier waarop het de gevolgen van onze groeiende afhankelijkheid van sociale media en de psychologische manipulatie gebruikt door techbedrijven weergeeft. Insiders en ingenieurs, van wie het ooit de job was om de geneugten van uw online leven te ontwerpen, vertellen hier over de schaduwzijde van sociale media en hoe de voordelen amper nog opwegen tegen de nadelen gezien we met z’n allen meer gepolariseerd, angstig en depressief worden. U zult als vanzelf die smartphone in een hoek van de kamer keilen!

‘The Hidden Life of Trees’ (Streamz)

Hebt u na het zien van ‘The Social Dilemma’ dringend nood aan een knuffel? Dan kunt u het dichtstbijzijnde bos intrekken en daar de troostende schouder van een robuuste beuk uitkiezen. Bomen hebben geen mobieltjes nodig om sociaal te zijn, te communiceren of herinneringen op te slaan. Zij doen dat alles op hun magische manier en spreken zelfs tot over honderden kilometer af om gelijktijdig te bloeien of waarschuwen elkaar voor gevaar. Duits auteur Peter Wohlleben (die letterlijk ‘goed leven’ in z’n naam heeft zitten) neemt u bij de hand en troont u mee door de verborgen wereld van deze betoverende superorganismen.

‘Season of Sex’ (VRT MAX)

Over beuken gesproken: niets zo natuurlijk als de lendenen in vuur en vlam zetten en de eigen seksualiteit verkennen. In deze zesdelige reeks op VRT MAX gaat Lou op zoek naar goede seks en is het haar voornemen om voor het einde van het jaar een explosief orgasme te beleven. Alleen, naarmate haar ‘sexcapades’ vorderen leert Lou dat goede seks niet alleen om een aaneenschakeling van hoogtepunten draait, maar dat er eerst een heleboel vastgeroeste ideeën en normen van buitenaf moeten sneuvelen alvorens ze zich onbeperkt kan overgeven aan haar zoektocht naar genot.

‘Upload’ (Prime Video)

Als het uw absolute voornemen is om simpelweg een beter mens te worden, dan moet u zich dringend uploaden naar Prime Video om daar de Amazon Original ‘Upload’ te ontdekken. In deze reeks reist u mee met computerprogrammeur Nathan Brown wiens bewustzijn na een verdacht auto-ongeluk voortijdig wordt geüpload naar het digitale hiernamaals ‘Lakeview’. Daar verkent u samen met een heleboel andere kleurrijke bewoners en passanten de komische voor- en nadelen van een digitale hemel en de mogelijkheid om na de dood uw leven te beteren en zelfs verliefd te worden. En dit terwijl uw nog levende manipulatieve ex alle mogelijke manieren vindt om u zelfs na de dood te blijven controleren.

