Van Bazart tot K3, deze tien artiesten dromen van terugkeer naar het podium: “Het zou weleens een orgie kunnen worden”

Muziek Clouseau heeft als eerste band grootse concert­plan­nen: "Alles wijst erop dat we in september kunnen gáán"

29 januari "Wij kunnen niet wachten. Wij willen spelen!" Net nu de festivalzomer langzaam leegbloedt, belooft Clouseau dit najaar livemuziek. "We hebben ons plan getoetst bij premier De Croo en Van Ranst", aldus Koen Wauters. "Het voorjaar was te vroeg en we kijken met dromerige ogen naar de zomer. Maar alles wijst erop dat we in september kunnen gáán."