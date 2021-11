Van ‘baas over eigen lijf’ tot ‘weigeraars zijn potentiële moordenaars’: zo denken onze BV’s over verplichte vaccinaties

Royalty William en Kate nodigen BBC niet meer uit voor hun kerstcon­cert: “Dit is nog maar het topje van de ijsberg”

Het ziet er niet goed uit voor de samenwerking tussen de Britse staatszender BBC en het lokale koningshuis. Nadat BBC de controversiële documentaire ‘The Princes and the Press’ uitzond, over de vete tussen prinsen William en Harry, weigeren de royals om in de toekomst nog met de zender samen te werken. William (39) en zijn echtgenote Kate (39) voegen meteen de daad bij het woord, en nodigen BBC niet uit voor hun jaarlijkse kerstconcert.

25 november