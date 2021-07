Van Angèle en Paul Verhoeven tot de groten der Hollywood: filmfestival van Cannes gaat eindelijk van start

FilmNa een jaar uitstel is het dan eindelijk zover: de rode loper op het filmfestival van Cannes is weer uitgerold. Hét filmevent van het jaar loopt van 6 tot 17 juli en gaat vandaag van start. Ondanks de coronacrisis kwamen ook de groten der Hollywood opdagen. Maar het festival heeft dit jaar ook een Belgisch randje.

Jodie Foster, Jessica Chastain, Andie MacDowell, Helen Mirren, Adam Driver en Marion Cotillard maakten al hun opwachting op de rode loper. Binnenkort worden nog meer grote sterren verwacht, zoals Catherine Deneuve, Léa Seydoux, Charlotte Gainsbourgh, Timothée Chalamet en Sean Penn.

Regisseur Spike Lee is van de partij als voorzitter van de jury. In die taak wordt hij bijgestaan door actrices Mylène Farmer en Maggie Gyllenhaal, en acteur Song Kang-ho, die we kennen uit de Oscarwinnende film ‘Parasite’.

Belgische toets

Zelfs voor de Belgen staat er wat op het spel: regisseur Joachim Lafosse maakt straks kans op de Gouden Palm, de meest begeerde prijs van het festival. Hij is genomineerd voor zijn film ‘Les intranquilles’, over een koppel dat te kampen krijgt met mentale problemen. Hij krijgt wel stevige concurrentie van Nederlander Paul Verhoeven, die dankzij zijn film ‘Benedette’ - over een lesbische non - genomineerd is in dezelfde categorie.

Ook de Vlaams-Roemeense Teodora Ana Mihai maakt kans op een prijs, al wordt dat niet de Gouden Palm. Met haar prent ‘La Civil’ is ze genomineerd in de ‘Un certain regard’-categorie, die uitzonderlijke jonge filmmakers de kans geeft om hen werk in de kijker te zetten.

Angèle duikt op in ‘Anette’

De Belgische zangeres Angèle duikt op in ‘Anette’. Een musicalfilm gebaseerd op het verhaal en de muziek van de iconische band Sparks. De hoofdrollen zijn voor Adam Driver en Marion Cotillard. Hun personages hebben een redelijk glamoureus leven, maar daar komt verandering in wanneer de twee samen een dochter krijgen. Hun dochtertje Annette is bovendien een meisje met een unieke gave.

Cotillard en Driver krijgen in de film het gezelschap van Simon Helberg, Devyn McDowell en onze eigen Angèle. Voor de zangeres is het haar debuut in een live action-film, maar verder is ze geen onbekende in de filmwereld. Eerder werd ze gecast voor de serie ‘La Flamme’ en mocht ze een stemmetje inspreken in de ‘Toy Story 4'-film. Daarnaast kroop ze in de vijfde ‘Asterix en Obelix’-film in de huid van Walhalla, een blonde studente waar Obelix stiekem op verliefd is.

‘Anette’ is één van de topfavorieten van dit jaar, en gaat vanavond in première. Angèle zelf lijkt niet aanwezig te zijn op het festival. Ze speelt dan ook maar een klein rolletje in de film.

Pas op 17 juli, de laatste dag van het festival, zullen we weten wie de Gouden Palm wint.

Covid-maatregelen

Wie dit jaar een van de films wil komen bekijken in de bioscopen van Cannes, zal zich wel moeten laten testen op corona. Het laten afnemen van een PCR-test is verplicht voor alle gasten die zich op het Palais des Festivals willen begeven; dat is het centrale marktplein van het fesitval.

