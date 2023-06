Van 11 naar 4 in ‘Special Forces’, waren BV’s te slecht voorbereid? Laura Tesoro: “Je kon niet voorbereid zijn op dit”

MUZIEK Dankzij ‘Liefde voor muziek’ schittert Günther Neefs na 15 jaar opnieuw in de Ultratop

Al meer dan 30 jaar is hij een vaste waarde in de Vlaamse muziekindustrie, maar toch scoorde Günther Neefs (57) nooit echt grote hits. Zijn deelname aan ‘Liefde voor muziek’ brengt daar echter verandering in. Zijn gloednieuwe album ‘De kracht van muziek, het beste van Günther Neefs’ staat momenteel op de vierde plaats in de Ultratop. Het markeert zijn beste notering in de hitlijst sinds 1997.