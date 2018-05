Van 10 tot 34 jaar verschil: op de liefde van deze 19 bekende koppels staat geen leeftijd TDS

12 mei 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Koppels met een groot leeftijdsverschil, kan dat werken? Op ware liefde staat geen leeftijd, zegt de ene. Óóit wreekt het zich, meent de andere. Deze 19 bekende koppels kennen de valkuilen, maar overwonnen ze .

10 jaar verschil: Lesley Ann Poppe (39) en Kevin (29)

Na een woelige periode in haar liefdesleven onthulde Lesley-Ann Poppe in 2016 weer verliefd te zijn. Op een tien jaar jongere man, genaamd Kevin. Ze leerden elkaar kennen in het Antwerpse uitgaansleven. Maar het woord ‘toyboy’ wou Lesley-Ann niet horen. "Hij is veel meer dan dat”, zei ze toen. "Dit zijn echte en diepe gevoelens, van beide kanten. Maar ze zijn nog in volle groei".

10 jaar: Dimitri Vegas (35) Anouk Matton (25)

Dimitri Vegas en Anouk Matton zijn intens gelukkig samen. Ze stapten afgelopen zomer in het huwelijksbootje op Ibiza. "Een fantastische dag", zei Anouk al. "Het is fijn dat ik nu ‘man’ in plaats van ‘vriend’ kan zeggen. Maar van onze liefde - en het feit dat we eeuwig zullen samenblijven - zijn we áltijd al overtuigd geweest." Hun leeftijdsverschil van 10 jaar heeft nooit roet in het eten gegooid. "Dat verschil zie ik als een pluspunt, zo kan ik veel van hem leren", aldus Anouk.

11 jaar verschil: Tine Embrechts (42) en Guga Baul (31)

Vlaanderen was verrast toen bekend raakte dat Tine en Guga als koppel door het leven gaan. Zij was toen bijna 40, hij nog een twintiger. Maar kijk, de relatie houdt al jaren stand en het 'Tegen de Sterren Op'-koppel heeft intussen twee kinderen samen. Zelf wordt Tine, die ook twee kinderen uit een vorige relatie heeft, niet graag herinnerd aan het leeftijdsverschil. "Opeens ben ik in de media een oudere vrouw die een bink aan de haak heeft geslagen en is Guga iemand die voor oudere vrouwen valt. Zo was en is dat niet!", stelde ze eerder in een interview.

11 jaar verschil: Luc Appermont (68) en Bart Kaëll (57)

Het was lang het best bewaarde geheim uit showbizzland, maar in 2010 onthulde zanger Bart Kaëll in een interview dat hij op mannen viel. Op één man in het bijzonder dan nog: Luc Appermont. Ondanks het verschil van 11 jaar zijn de twee al bijna veertig jaar samen. Het geheim van hun liefde? "We hadden van in het begin een klik en we zijn naar elkaar toe gegroeid. Er zijn periodes geweest waarin het moeilijker liep – mogelijk door ons leeftijdsverschil – maar door veel te praten zijn we daar doorheen gekomen. We hebben afgesproken: 'als je met iets zit, spreek het dan uit'."

12 jaar verschil: Kevin Janssens (38) en Louise (26)

Kevin Janssens heeft sinds vorig jaar een nieuwe vriendin. Deze keer geen showbizzfiguur, maar een fotomodel. Louise De Schryver heet ze. Kevin pakte vorig jaar op Instagram uit met het nieuws van z'n romance. Met zijn ex Josje was het leeftijdsverschil zo'n zeven jaar. Met Louise gaat Kevin nu voor een twintiger. Een leeftijdsverschil van 12 jaar, maar het staat hun liefde helemaal niet in de weg.

#mamaenpapashow ♥️#nicknames #notpregnant Een foto die is geplaatst door null (@kevnjanssens) op 15 aug 2017 om 18:59 CEST

15 jaar verschil: Ann Van Elsen (38) en Filip (53)

Ann Van Elsen vond enkele jaar geleden nieuw liefdesgeluk bij de vijftien jaar oudere Filip. "Ik leerde hem kennen via een gemeenschappelijke vriendin, die ook mijn zakenpartner is. Zij heeft hem aangemoedigd de eerste stap te zetten", zei ze destijds over haar relatie. "Ik denk dat ons leeftijdsverschil geen grote rol speelt. Het gaat om het karakter, en daar is geen leeftijd op te plakken. In het begin was het wennen, jawel. Maar nu is dat absoluut geen issue meer. Integendeel, Filip heeft een leeftijd bereikt waarop hij niet meer leeft om te werken. Hij is jong van geest en ik voel me mentaal ouder dan ik ben. Een ideale combinatie dus!"

17 jaar verschil: Clara Cleymans (29) en Jo Mahieu (46)

17 jaar ouder is muzikant Jo Mahieu, de wederhelft van actrice Clara Cleymans. De twee leerden elkaar kennen op een eerbetoon aan zangeres Yasmine. "Het was geen liefde op het eerste gezicht", bekende Clara in Story. "Het is heel langzaam gegroeid, maar we zijn heel gelukkig samen." De actrice stapte in 2015 in het huwelijksbootje met Jo. Het is niet de eerste keer dat Clara een oudere vriend heeft, ook haar ex, operabaas Aviel Cahn, was 15 jaar ouder.

18 jaar verschil: Sandrine André (45) en Hans (63)

In 2011 gaf actrice Sandrine André haar jawoord aan Hans Ligtvoet. Ze waren toen al 15 jaar samen, intussen staat de teller op 21 jaar. Met het leeftijdsverschil had ze nooit moeite. "Ik weet niet beter dan dat het zo is. Ik was 22 toen ik Hans leerde kennen", zei ze vorig jaar in Dag Allemaal. "Natuurlijk maken we er weleens een grap over. Het belangrijkste is dat ik me nog altijd jong voel. En op die manier houd ik hem jong. Er dingen die niet meer zo snel gaan als vroeger, maar da's normaal. Het staat ons niet in de weg om nog altijd samen fijne dingen te doen".

20 jaar verschil: Harry (35) en Olga (55)

"Ik merk het leeftijdsverschil tussen ons niet", zei Olga uit 'The Sky is the Limit' eerder. Harry is intussen 55. "Toen ik hem ontmoette, vond ik het leeftijdsverschil wel een probleem, maar het voelde goed tussen ons. Ik zocht ook niet speciaal een oudere man, het overkwam me en ik werd verliefd. In deze fase van ons leven zie ik eigenlijk geen nadelen. Het was wel even wennen voor onze vrienden. Mijn vriendenkring is een stuk jonger dan Harry, maar inmiddels is iedereen aan hem gewend".

20 jaar verschil: Johan Heldenbergh (51) en Fien (31)

Sinds 2014 is acteur Johan Heldenbergh samen met zijn 20 jaar jongere vriendin Fien Mombaerts. Het koppel trouwt later dit jaar. Voor hij Fien leerde kennen, scheidde Heldenbergh van zijn vrouw Joke Devynck. Het was een zware klap. "Ik ben gestopt met tegen het cliché te vechten", zei hij. “Ik ben een gescheiden man met een 20 jaar jongere vriendin en een burn-out. Al wat ik nu meemaak, is één en al cliché. Fuck it".

20 jaar verschil: Pat Krimson (53) en Loredana (33)

We kennen Loredana als de zangeres van 2 Fabiola, aan de zijde van haar vriend Pat 'Krimson' Claesen. De twee werden verliefd en vormen intussen al enkele jaren een gelukkig stel. Het leeftijdsverschil van 20 jaar schrikte hen niet af. "Ik merk het gewoon niet dat Patje twintig jaar ouder is dan ik. Hij zegt wel dat hij het lichamelijk voelt dat er bij hem een vijf voor staat, maar we hebben dan ook geen 9-to-5-job. Maar weet je, ik zou niet kunnen samen zijn met iemand van m'n eigen leeftijd".

22 jaar verschil: Erik Van Neygen (67) en Sanne (45)

Ophef in Vlaanderen toen in 1990 aan het licht kwam zanger Erik Van Neygen een relatie had met de 22 jaar jongere Sandra. "Ik was 17, Erik was al 38. Maar zo zijn er toch nog koppels?", zei Sandra eerder in Dag Allemaal. "Bij hen wordt daar zelden over gepraat, bij ons altijd. Op den duur was ik dat beu." Ze trouwden in 1996. De twee overwogen zelfs om naar Frankrijk te verhuizen om aan alle aandacht te ontsnappen. Na twee maanden keerden ze evenwel terug naar Vlaanderen.

23 jaar verschil: Carl Huybrechts (66) en Anouk (43)

Carl Huybrechts is al jaar en dag getrouwd met Anouk Mertens. Hij is 23 jaar ouder, maar met het leeftijdsverschil werden ze "nog nooit geconfronteerd". Dat zei Carl eerder tegen deze krant. "Het verschil is er, het staat op onze identiteitskaarten. Maar in werkelijkheid bestaat het niet. Anouk is in bijna alles vrij volwassen en beredeneerd, terwijl ik in alles vrij onvolwassen en onberedeneerd ben. Zo is die kloof meteen gedicht".

23 jaar verschil: Frank Raes (64) en Cath Luyten (40)

In 2004 trouwde Frank Raes voor een tweede keer met de 23 jaar jongere Cath Luyten. "Hij is 63 en ik ben net 40 geworden", zei Cath eind vorig jaar op JOE. "Het gaat eigenlijk wonderwel, maar toen Frank zijn hartoperatie had dacht ik: ‘voilà, hier zullen we het hebben’. Want de mensen zeiden: ‘je moet niet met een oudere man trouwen’. De angst is er wel nog na die hartoperatie.” Ook hun seksleven kwam aan bod. “Frank heeft nu een nieuwe hartklep van carbon en je hoort het getik wanneer de hartklep dicht gaat. Dus als wij seks hebben, hoor je die klep natuurlijk veel sneller gaan. Het is ook wel gemakkelijk, want dan weet je meteen dat je moet ‘downsizen’”, lachte Cath.

24 jaar verschil: Paul Jambers (72) en Pascale Naessens (48)

Paul Jambers was 47 toen hij een relatie begon met Pascale Naessens, toen een prille twintiger. Hij trouwde in 1993 met haar, en intussen zijn ze al 25 jaar samen. "maar ik voelde me een jonge kerel, geen oud ventje van 47", zei Jambers bij reportagemaker Luk Alloo. "Integendeel: ik vind dat je als man tussen je veertigste en je vijftigste in de kracht van je leven bent." Toch was het begin van de relatie niet vanzelfsprekend. "Dat leeftijdsverschil maakte het voor mezelf spannend en ook voor haar natuurlijk. Voor haar was het een beetje een verboden relatie, naar de buitenwereld toe, voor de familie en zelfs de collega's".

24 jaar verschil: Willy Sommers (65) Cindy (41)

Al sinds 1998 heeft Willy Sommers een relatie met de 24 jaar jongere Cindy De Meyer, een van zijn fans. Het leeftijdsverschil vormde nooit een struikelblok. "Wij hebben eigenlijk nooit hinder ondervonden, Integendeel. Dat is geen onderwerp meer", zei de zanger eerder in deze krant. "Ik doe ook echt mijn best om er jong te blijven uitzien: ik pas mijn kapsel aan aan de nieuwste mode, ik kleed me heel anders dan mijn leeftijdsgenoten en ik let op mijn lijn. Ik vind dat belangrijk. Voor Cindy en voor mezelf".

25 jaar verschil: Roger De Vlaeminck (70) en Kathy (45)

Ex-wielrenner Roger De Vlaeminck trouwde in 2002 met de veel jongere Kathy Spriet. Zij heeft altijd benadrukt dat leeftijd geen rol speelt. "Als je bij elkaar hoort, is dat allemaal niet belangrijk. Ik was zeker niet op zoek naar een oudere man. De man mag gerust zo'n 3 à 4 jaar ouder zijn dan de vrouw." De twee schelen echter 25 jaar. "Dat is wel het maximum, je moet niet overdrijven. Roger heeft natuurlijk wel een enorm voordeel. Hij is misschien wel ouder, maar op fysiek vlak kan hij gerust doorgaan voor iemand van 37".

32 jaar verschil: Danny Verbiest (72) en Helga (40)

Danny Verbiest, de man die jarenlang een stem gaf aan Samson, trouwde in 2004 met zijn medewerkster Helga Van Der Biest. "Het overkwam ons, en we hebben het laten gebeuren. Daarna kwam er toch een tijd dat we de zaken realistisch bekeken. Ons leeftijdsverschil kon later een probleem worden. We hebben daar vaak over gepraat", zei Danny eeder. Helga was het daar niet mee eenseens. "Dat Danny eerder oud zal zijn, zal me niet beletten om met hem verder te gaan. De problemen die zich dan stellen, zullen we samen aanpakken".

34 jaar verschil: Herman Brusselmans (60) en Lena (26)

Dat een groot leeftijdsverschil soms valkuilen heeft, weet Herman Brusselmans. Tot zijn grote verdriet hield zijn relatie met de jonge journaliste Melissa niet lang stand. Intussen heeft hij al twee jaar een relatie met Lena, zijn Amsterdamse geliefde. Ook nu loopt het niet altijd van een leiden dakje, zo bekende hij recent in het VICE-programma 'The Therapist'. "Ik ben 60, mijn vriendin is een aantrekkelijk meisje van 26. Dan denk ik: wat doet zij bij mij, zo’n lelijke oude Belg? Terwijl ze waarschijnlijk iedere leuke jongen kan krijgen".