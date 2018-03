Valt Harry Styles ook voor mannen? Nieuwe song lijkt het te onthullen TC

15 maart 2018

13u58 0 Showbizz In het liedje 'Medicine' zingt Harry hoe hij flirt met een jongen. Voor de fans meteen de aanleiding om de song tot een promosong voor biseksualiteit te bombarderen.

"The boys and the girls are here, I mess around with him, and I'm okay with it", zingt Harry in het nieuwe liedje. 'With him', dus. Voor veel fans die online reageerden is dit een soort bekentenis van hun idool. "Harry houdt ook van mannen" is de algemene conclusie. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd op de heisa die is ontstaan naar aanleiding van 'Medicine'. Maar als hij hier echt mee zou bevestigen dat hij biseksueel is, dan zou dit toch een verrassing zijn. In het verleden reeg Harry immers een indrukwekkend lijstje vrouwelijke veroveringen aan elkaar.

Fotomodellen

Officieel is hij op dit moment samen met fotomodel Camille Rowe. En de voorbije jaren leek hij ook enkel relaties met dames gehad te hebben. Passeerden allemaal de revue: Felicity Skinner, Caroline Flack, Emma Ostilly, Cara Delevingne, Taylor Swift, Paige Reiffler, Kendall Jenner, Nadine Leopold, Georgia Fowler en (even naar adem happen)Townes Jones. Behoorlijk indrukwekkend, zowel wat het aantal als de reputatie van de dames betreft. Want het gros van hen komt ook nog eens aan de kost als fotomodel. Vandaar dat Harry logischerwijze bekend stond als een echte womanizer. Heeft hij nu echt zijn horizonten verruimd? Afwachten maar.