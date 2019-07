Valt er nog veel te lachen aan de kust? De twee overblijvende zomerrevues gewikt en gewogen Hans Luyten

24 juli 2019

00u00 2 Showbizz Valt er deze zomer nog veel te lachen aan de kust, nu het aantal revues gedaald is tot amper twee? Wij gingen langs in Het Witte Paard in Blankenberge. Jacky Lafon presenteert er in de namiddag 'Ambiance aan zee', 's avonds ruimt ze het podium voor 'Imagination 2019'. Er is nog steeds een groot publiek voor, want nog voor de twee shows in première gingen, waren er al 15.000 tickets de deur uit. Maar welke revue overtuigde ons het meest?

'AMBIANCE AAN ZEE'

Op grootmoeders wijze, maar te weinig dijenkletsers

Gastvrouw? Jacky Lafon

Wie doet mee? Luc Steeno, Laura Lynn, Matthias Lens, Frank Van Erum, duo-act J&J en vier dansers

Wat brengen ze? Revue op grootmoeders wijze, met de traditionele ingrediënten zang, dans, humor, glitterkostuums en hier en daar wat pluimen. Jacky Lafon staat centraal, in de sketches met 'Thuis'-acteur Frank Van Erum en solo als 'HT&D'-moppentapster. De lachsalvo's, het applaus en de lichtgevende iPhones die alles registreren: ze bewijzen dat het publiek daar ook voor komt. De grappen zijn bij voorkeur aangebrand, want het naaktstrand en de rosse buurt zijn zelden ver weg. Het duo J&J zorgt voor een atypisch moment in de show met hun 'quickchange'-act: in een fractie van een seconde verwisselen ze helemaal van outfit. Handig voor als je naar een feestje moet! Muzikaal diepen de medleys vooral Franse chansons en meezingers op uit de oude doos, zoals 'In De Stille Kempen', 'O Clown (1967) en 'Rosamunde' (1975). Ook het meer recente repertoire van Luc Steeno en Laura Lynn zorgt ervoor dat het publiek meedeint en af en toe de handjes in de lucht gooit.

Verrassing van de middag: Het showballet versterkt de muzikale nummers en danst moeiteloos de cancan op naaldhakken.

Pluspunten: Bij de première kreeg deze show een staande ovatie omdat Jacky Lafon - ieders vriendin - een revue perfect op maat aflevert: vol volks amusement en ambiance. Ze laat zich daarbij ook goed omringen. Laura Lynn steelt moeiteloos mee de show en revuedebutant Frank Van Erum blijkt veelzijdiger dan verwacht.

Minpunten: De show komt traag op gang en zorgt voor een vrolijke luim, maar zelden dijenkletsers. Schaterlachen is er weinig bij. Sommige acts mogen wat ingekort worden, want na afloop overheerst het gevoel dat je twee voetbalwedstrijden na elkaar hebt meegemaakt. De overgangen tussen de onderdelen verdienen meer zorg.

Waarschuwing: De muziekkeuze verraadt zonder gêne dat er op een ouder publiek wordt gemikt.

Ons oordeel: 7,5/10

Aanvang: 14.30 uur

Prijs ticket: 29 euro

Prijs drankje: 5 euro

Toiletbezoek: 0,50 euro

Duur: 180 minuten

***

'IMAGINATION 2019'

Stunts, humor, 'waw'-momenten: het zit er allemaal in

Gastduo? Patrick Onzia en Daisy Thys

Wie doet mee? Dimitri Verhoeven (zang), Nest Adriaensen (zang), Satyn Sisters (zang), Collin's Little Brother (clown), Steve Ryckier (stemmenimitator), Rubel Medini (acrobatie), Rafael (goochelaar), Natalya Netselya (zandkunstenares), Saly Brothers (stuntact), Strahlemann & Söhne (kledingjongleurs), J&J ('quickchange'-act), zes dansers en een zeskoppig liveorkest

Wat brengen ze? Een variétéshow die dankzij een rist uiteenlopende acts voortdurend entertaint. Acrobatie, stunts, goocheltrucs, visuele humor, 'waw'-momenten: het zit er allemaal in. De Saly Brothers doen bij de start al meteen naar adem happen met hun act, waarbij stevige metalen bollen aan een ketting rakelings boven het hoofd van iemand uit het publiek worden geslingerd. Maar Strahlemann & Söhne verrassen het meest, door al jonglerend met kegels eerst uit de kleren te gaan en zich vervolgens weer aan te kleden met de spullen van de ander. Straf en geestig. Al tilt de clownact van Collin's Little Brother - ook Helmut genoemd - de humor naar een hoger niveau. En dat zonder één mop te vertellen. Voor de muzikale afwisseling worden hits van U2, De Kreuners, The Beatles en Queen gespeeld en met aanstekelijke dans vermengd. Dimitri Verhoevens versie van 'Natural' van Imagine Dragons verdient daarbij een extra duim. Nest Adriaensen zorgt met zijn Strangers-medley aanvankelijk voor een vreemde throwback, maar met de hulp van de rest van het ensemble mondt die toch nog uit in een geslaagd eerbetoon.

Verrassing van de avond: De Satyn Sisters zijn echte showbeesten.

Pluspunten: De 28 artiesten en orkestleden zorgen voor een afwisselende show met visuele effecten, geslaagde imitaties en af en toe zelfs verwondering. Het niveau blijft de hele show hoog en alles wordt feilloos live gezongen.

Minpunten: De voorstelling eindigt flink na middernacht en de ticketprijs is pittig en duurder dan vorig jaar. De decorwissels nemen meer tijd in beslag dan wenselijk, waardoor de overgangen soms rommelig verlopen.

Waarschuwing: Wie ook 'Ambiance aan zee' bezoekt, wacht een dubbel déjà vu. De visuele act van J&J zit in beide shows, net zoals een medley van de hits van Willy Sommers, met 'Laat de zon in je hart' voorop.

Ons oordeel: 9/10

Aanvang: 20.30 uur

Prijs ticket: 39 of 47 euro

Prijs drankje: 6,50 euro

Toiletbezoek: 0,50 euro

Duur: 190 minuten

Meer info via 050/41.11.00 of op www.witte-paard.be