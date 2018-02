Valt deze Belgische film vanavond in de prijzen bij BAFTA's? Redactie

18 februari 2018

09u53

In de Royal Albert Hall in Londen worden zondagavond de Bafta's, de Britse film- en televisieprijzen, uitgereikt. Uitkijken wordt het onder meer naar de prestatie van "Loveless", de Belgisch-Russische co-productie van de Russische regisseur Andrej Zvyagintsev. De film is genomineerd in de categorie voor beste niet-Engelstalige film.

"Loveless", dat mee geproduceerd is door het bedrijf "Films du Fleuve" van de broers Dardenne, vertelt het verhaal van twee ouders die zodanig bezig zijn met hun echtscheiding en de voorbereiding van hun nieuwe toekomst, dat ze geen interesse meer hebben voor hun zoon, tot die laatste verdwijnt.

De andere genomineerden in de categorie voor beste niet-Engelstalige film zijn "Elle" (van Paul Verhoeven), "First They Killed My Father" (Angelina Jolie), "The Handmaiden" (Park Chan-wook) en "The Salesman" (Asghar Farhadi).

Voor beste film zijn "Call Me By Your Name" (Luca Guadagnino), "Darkest Hour" (Joe Wright), "Dunkirk" (Christopher Nolan), "The Shape of Water" (Guillermo del Toro) en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Martin McDonagh) genomineerd.

"The Shape of Water" sleepte liefst twaalf nominaties in de wacht. De prent was ook al de grote slokop bij de nominaties voor de Oscars, waar de film in dertien categorieën een gooi doet naar de oppergaai. De Bafta's, kort voor British Academy of Film and Television Arts, gelden als het Britse opwarmertje voor de Oscars, die op 4 maart worden uitgereikt in Hollywood. "Loveless" is trouwens ook bij de Oscars genomineerd in de categorie voor beste niet-Engelstalige film.