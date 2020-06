Valse account Miss België probeert volgers geld te ontfutselen: “Dit ben ik niet!” SDE

10 juni 2020

09u13 1 Showbizz Celine Van Ouytsel (23) heeft te maken met een copycat. Een onbekend persoon imiteert haar op Facebook en probeert haar volgers zo geld af te troggelen, waarschuwt Miss België.

Op Facebook deelt Celine Van Ouytsel enkele foto’s van een nepprofiel. De persoon achter het valse account gebruikt haar foto’s en noemt zichzelf ‘Celiiene Van Ouytsell’. “Dit ben ik uiteraard niet”, waarschuwt Miss België haar volgers. “Gelieve dit account te rapporteren.”

Zo'n valse profielen zijn schering en inslag tegenwoordig, zowat elke beroemde persoon krijgt er wel eens mee te maken. Maar wat zorgelijker is, is dat de persoon achter het nepprofiel fans van Celine geld afhandig probeert te maken. Op de screenshots die Miss België deelde, is te zien hoe er gelinkt wordt naar een website waar je zogezegd een geldprijs van 10.000 dollar kunt krijgen nadat je je registreert. Uiteraard is ook dat bericht vals en bedoeld om je je privé-gegevens afhandig te maken.

Céline’s volgers geven alvast massaal gehoor aan haar oproep. “Grrr! Gerapporteerd! Only one Cece”, schrijft iemand.

Wat moet je doen wanneer je zo’n vals Facebook-profiel tegenkomt?

Ofwel klik je op deze link, daar kun je een nepaccount rapporteren.

Ofwel ga je naar het profiel van de persoon en klik je rechts op de drie bolletjes. Vervolgens klik je op de optie ‘Hulp zoeken of profiel rapporteren’.



