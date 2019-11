Valerie De Booser vervangt Katja Retsin als gezicht van kledingwinkels Close-Up: "Ik blijf in de branche, maar zonder stress van een eigen zaak" JOBG

Drie maanden geleden trok Valerie De Booser (39) de deur van haar boetiek Histoires de Femmes dicht, maar nu is ze al terug in de modebusiness. Vandaag lanceert ze haar eigen collectie bij Close-Up, de voormalige kledingketen van Katja Retsin. "Ik blijf mijn passie uitoefenen, alleen zonder de stress van een eigen zaak."

Zes maanden tot één jaar ging ze helemaal niks doen en tijd nemen voor zichzelf en haar gezin. Dat zwoer Valerie begin deze zomer nog, toen ze aankondigde om na bijna elf jaar haar kledingboetiek Histoires de Femmes in Mechelen te sluiten. "Dat is dus lichtjes anders uitgedraaid", lacht ze. Valerie is al meer dan vijftien jaar bevriend met de zaakvoerster van Close-Up, Babs Janssens. In 2007 stond zij met haar schoonzus Katja Retsin aan de wieg van de modezaak, die ondertussen uit zeven winkels bestaat. Katja was jaren het gezicht van de keten, maar stapte er drie jaar geleden uit, waardoor Babs alleen aan het roer kwam. "We wilden graag iets samen doen. Maar ik vond dat wat raar, omdat ik een eigen zaak had", vertelt Valerie. "Nu is dat een ander verhaal. Ik heb de voorbije maanden al een paar voorstellen gekregen, ook om zelf kleding te ontwerpen. Maar als ik iets doe, moet het plaatje kloppen. Bij Babs is dat zo."

Sinds september staat Valerie model voor Close-Up en vanaf vandaag ligt er in de winkels een 'Selected by Valerie De Booser'-collectie. "Vijftien outfits heb ik samengesteld. Van iets romantisch tot iets stoers: ik verwerk mijn eigen stijl erin", zegt ze. "En in de toekomst ga ik dat nog doen. Ik zal om de zoveel tijd mijn favoriete looks samenstellen en daar de kledingstuks voor aankopen. Vooraleer ik met mijn eigen zaak begon, heb ik trouwens altijd gewerkt als styliste. Het is wat ik het liefste doe. En nu met veel minder stress, want ik sta niet meer zelf in de winkel."

Best geklede vrouw

"Valerie heeft me zeker ook uitgedaagd om stuks aan te kopen die we anders niet meteen in onze collectie zouden opnemen", vertelt Babs. "Maar als één van de best geklede vrouwen van ons land in iets gelooft, doe ik dat ook."

Valeries kinderen Zita en Nono, en man Koen Wauters blijven wel op de eerste plaats staan. "Ik kan mijn werkschema nu zelf indelen", zegt ze. "Voor het eerst in elf jaar ben ik in het weekend gewoon vrij en kunnen we leuke uitstapjes doen. Een verademing."

Spijt van de sluiting van Histoires de Femmes heeft Valerie niet. "Het contact met de klanten en het aankopen van de collecties mis ik wel een beetje, maar dat wordt nu gecompenseerd via Close-Up. Het leuke is trouwens dat ik heel wat klanten heb gehad die bij mij investeerden in een goede jeans en dan een trui bij Close-Up gingen kopen. Onze segmenten waren verschillend. Concurrentie was er niet."