Valerie De Booser sluit 'Histoires de Femmes': "Mijn lichaam en geest kunnen wel wat rust gebruiken"

03 juni 2019

Spijtig nieuws voor fashionista's: Valerie De Booser (39) heeft besloten om haar conceptwinkel 'Histoires de Femmes' te sluiten. Dat laat ze zelf weten in een lang bericht op sociale media. "Het is met pijn in het hart", klinkt het.

“Het is intussen bijna elf jaar geleden dat ik voor het eerst en met heel veel trots de deuren van mijn winkel opende. Mijn professioneel kindje ‘Histoires de Femmes’ was geboren: mijn verhaal, ons verhaal”, schrijft Valerie De Booser op sociale media. “Voor vrouwen, door vrouwen, met een groot hart voor mode en voor elkaar. Sinds die dag hebben mijn team en ik het beste van onszelf gegeven. Samen hebben we een sterke naam opgebouwd, een mooi verhaal geschreven en de challenges in retail en fashion getrotseerd.” Maar De Booser heeft slecht nieuws. “Nu kunnen mijn lichaam en geest eerlijk gezegd wel wat rust gebruiken. En dus heb ik een hartverscheurende keuze gemaakt en ga ik stoppen met ‘HdF’. Het is een erg moeilijke beslissing, want ik heb er mijn hart en ziel ingestoken en ben ook wel fier op wat ik heb opgebouwd. Geloof me, het is met pijn in mijn hart.”

Wat ze nu wil gaan doen, weet De Booser, die getrouwd is met Koen Wauters, zelf nog niet. “Wat de toekomst zal brengen, is ook voor mijzelf een groot vraagteken", klinkt het. “Zelf wil ik even herbronnen, maar mijn liefde voor mode en fashion zal nooit stoppen. Maar eerst … tijd voor mezelf en mijn gezin.”

Wie toch graag nog even langsgaat bij ‘Histoires de Femmes’, kan nog tot begin augustus in de winkel in Mechelen terecht. Ondertussen zijn er ook al koopjes tot - 50% te scoren.