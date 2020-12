Valerie De Booser houdt benefiet voor zieke NINA-columniste: “Lara liep jaren in mijn modeshows voor het goede doel. Nu wil ik iets voor haar betekenen”

ShowbizzZe schonk al duizenden euro's aan goede doelen via haar modeshows, maar gisteren ruilde Valerie De Booser (41) fashion in voor wafels. Samen met de warmste souschefs van 't land, haar kinderen Zita (16) en Nono (14) Wauters, toverde ze 500 wafels uit haar ijzer. De opbrengst gaat naar Lara Switten, de zwaar zieke mama van drie en 'NINA'-columniste.

"Hebben jullie al wafeltjes gekocht?", vraagt Zita ons, net op het moment dat ze een nieuwe lading uit het bakijzer haalt. Ze ruiken heerlijk. "Het is moeilijk om eraf te blijven. (lachje)" Samen met haar broer Nono ontfermt ze zich over het bakken, mama Valerie staat in voor de verkoop. "Eentje voor vijf euro, vijf voor vijftien", zegt ze vanuit haar tijdelijke wafelkraam bij brasserie Terrazza in Sint-Martens-Latem. "En we hebben genoeg deeg voor 500 wafels!" Valerie glundert als ze haar souschefs aan het werk ziet. "Ik vind dat echt mooi", vertelt ze. "Zita en Nono hadden evengoed kunnen zeggen van 'een wafelenbak voor het goede doel interesseert ons niet'. Maar nee, 'We gaan dat doen, mama!', zeiden ze superenthousiast. Dan heb je het als ouders toch niet zo slecht gedaan, hé. (glimlacht) Of Zita en Nono hebben dat solidariteitsgevoel vanuit zichzelf, dat kan ook."

Peperdure chemo

Het team warme wafelbakkers zet zich in voor onze columniste Lara Switten (34). De jonge vrouw werd twee weken geleden mama van haar derde kindje, maar lijdt aan baarmoederhalskanker die niet meer te opereren is. Zelf kon ze niet op het benefiet aanwezig zijn omdat ze in het ziekenhuis ligt. "De chemotherapie die Lara moet ondergaan, kost maandelijks duizenden euro's. Ik hoop dat we met onze opbrengst toch een glimlach op haar gezicht kunnen toveren." Over Lara praten, maakt Valerie emotioneel. "Ik ken haar goed", vertelt ze. "Lara liep als model mee in mijn Fashion 4 Charity, de modeshows die ik voor het goede doel organiseerde met Histoires de Femmes (haar vroegere kledingwinkel, red.). Zo'n positieve en toffe madam! Vernemen dat ze zo zwaar ziek is en haar man en kinderen zal moeten achterlaten... Zó heftig. Ik wilde iets voor haar betekenen."

Eerste kerst na scheiding

Of het trio met kerst ook zo'n perfect geoliede machine in de keuken zal vormen? "Het ligt nog niet vast hoe we gaan vieren. Ik ben te druk bezig geweest met het benefiet om erover na te denken, maar ik zou er eens werk van moeten maken", lacht Valerie. "Soms steengrillen we, dan weer koken we samen of halen we iets af."

Het is de eerste Kerstmis die het gezin niet meer voltallig samen zal zijn, na de scheiding van Valerie en Koen Wauters (53) begin dit jaar. "Die dagen draaien altijd rond familie voor mij, al is dat natuurlijk iets moeilijker door de lockdown. Zolang ik mijn kinderen, mijn vriend en mijn mama maar bij me heb, da's het belangrijkste."

