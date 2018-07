Valerie De Booser heeft nieuw kapsel: dit vindt haar man Koen Wauters ervan TDS

13 juli 2018

17u14

Bron: Instagram 0 Showbizz Wie Valerie De Booser op Instagram volgt, heeft het misschien al gezien. De vrouw van Koen Wauters had gisteren een afspraak bij BV-kapper Jochen V anhoudt, waar ze voor een nieuw kapsel met frou ging. Maar wat denkt Koen Wauters van de nieuwe coupe?

Het waren trouwens de volgers van Valerie die mochten beslissen over haar nieuwe kapsel. Ze postte een selfie vanuit de kappersstoel, en vroeg iedereen of ze voor een frou moest gaan, of niet. Haar volgers reageerden enthousiast op dat idee, en zo geschiedde. "Frou it is", zei De Booser.

Valerie is alvast tevreden over haar nieuw kapsel. "Ik vind hem mooi", klonk het. Ze reed naar huis om haar nieuwe coupe aan manlief Koen te presenteren. Die leek net op het punt te staan een fietstochtje te maken, maar had toch nog enkele mooie woorden over voor Valerie. "Wauw", zei hij. Hij kon zijn ogen niet geloven. "Mooi meisje?," vroeg Valerie aan Koen. Waarop die bevestigde: "Amai, God Damn. Precies een nieuwe!"