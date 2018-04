Vakantiejob op haar 72ste: Bette Midler hele zomer op het podium TC

22 april 2018

12u00 0 Showbizz Actrice Bette Midler is onverslijtbaar. Op haar 72ste zal ze komende zomer zes weken lang op het podium te zien zijn in de musical 'Hello, Dolly'. Die wordt door kenners omschreven als de beste show die dit jaar op Broadway te zien is.

'Hello, Dolly' is natuurlijk vooral bekend in de versie van filmmusical uit 1969. Toen vertolkte Barbra Streisand de rol van Dolly Levi, een gereputeerde koppelaarster die door een rijke industrieel wordt aangezocht om een geschikte huwelijkspartner voor hem te vinden. Zij besluit al gauw dat zij zelf de geschikte bruid is voor de miljonair en werkt een sluw plannetje uit om hem voor zich te winnen.

Herneming

In de Broadwayshow is die hoofdrol dus voor Bette Midler. Zij speelde die afgelopen winter al voor uitverkochte zalen en herneemt de rol nu komende zomer. Bette denkt op haar 72ste dus nog lang niet aan haar pensioen.