Vakantie Loïc Nottet loopt dramatisch af: met helikopter afgevoerd na skiongeval TK

05 januari 2020

17u53 16 Showbizz Sport is gezond, maar kan ook best gevaarlijk zijn. Vraag maar aan Loïc Nottet, wiens skivakantie in het ziekenhuis eindigde nadat hij een pijnlijke val maakte.

Nottet, die in 2015 deelnam aan het Songfestival voor ons land, maakte het nieuws van zijn ongeval zelf bekend op Facebook. Hij postte een foto van het moment waarop hij door ambulanciers werd klaargemaakt voor een tocht met de helikopter richting ziekenhuis. “Ik heb altijd veel geluk gehad in mijn carrière en heb nooit een serieus fysiek letsel opgelopen. Of toch niet erg genoeg om me van het podium te houden”, schrijft hij erbij. “Maar afgelopen vrijdag leek dat even te veranderen na een ongelukkige val, een noodtransport richting ziekenhuis en een niet erg geruststellende eerste medische beoordeling.”

Uit de tekst blijkt dat de zanger zijn arm blesseerde. “In eerste instantie zag ik alleen de negatieve gevolgen: professionele deadlines die in het water vielen, de operatie waar ik altijd schrik voor heb gehad, de leefomgeving die ik moet aanpassen terwijl ik leer om mijn arm weer volledig te gebruiken. Het veroorzaakte veel angsten en twijfels die ik met niemand wilde delen.” Intussen kon hij alles echter een beetje laten bezinken en is hij klaar om erover te praten. “Ik wil jullie met een kalm hoofd de gedachten meegeven die gepaard gaan met deze foto: het kon erger, en ik zal genezen. Ik heb simpelweg besloten om me te herpakken en me volledig op mijn revalidatie te gooien, zodat ik energieker dan ooit op het podium zal staan bij de tournee die in maart van start gaat.”

Nottet wil ten slotte ook nog het medische personeel bedanken dat hem van de piste heeft geraapt. “En ook de gendarmerie, want jawel: ik ben met de politiehelikopter getransporteerd. Als dat geen klasse is.”