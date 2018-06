Vaderdag vandaag: zo zet bekend Vlaanderen de papa's in de bloemetjes TDS

10 juni 2018

10u46

Bron: Eigen berichtgeving 3 Showbizz Vandaag worden alle papa’s in de bloemetjes gezet. Ook bekend Vlaanderen doet daar ook vrolijk aan mee. De ene genoot een relaxte dag, voor de ander was het zijn eerste Vaderdag als vader. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld. Kijk mee!

"Gelukkige papakesdag", schrijft James Cooke trots.

😍 Gelukkige papakesdag ! #fathersday #family Een foto die is geplaatst door null (@jamescooke1984) op 10 jun 2018 om 10:15 CEST

Koen Crucke herdenkt zijn vader Marcel, die 23 jaar geleden overleed. "Ik mis je", schrijft hij bij zijn foto's.

Al 23 jaar is hij niet meer onder ons Marcel Crucke mijne Pa. Maar hij was fier op zijne zoon (zijne kleine) Gelukkige vaderdag Pa . ‘K mis je ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@koenenco) op 10 jun 2018 om 07:53 CEST

Voor Stijn uit 'Blind Getrouwd' is het zijn eerste vaderdag vandaag. Hij is duidelijk in zijn nopjes. "Ik ben blij dat jij in mijn team zit", grapt Nuria.

Karl Vannieuwkerke z'n liefde voor zijn kinderen wordt alleen nog maar groter, deelt hij trots op Instagram.

In de acht jaar tussen het nemen van deze foto en vandaag is mijn liefde voor jullie elke dag nog een beetje groter geworden. Bovendien is ze ONVOORWAARDELIJK! ❤️❤️❤️@martevannieuwkerke @jefvannieuwkerke #vaderdag Een foto die is geplaatst door null (@kvannieuwkerke) op 10 jun 2018 om 08:30 CEST

Radiostem Tom De Cock kreeg een leuk aandenken van zijn oogappel.

Vaderdag done right ❤ #overuren #dubbellief (dankjewel juf @innesserre) Een foto die is geplaatst door null (@tom_decock) op 10 jun 2018 om 07:10 CEST

"Wie heeft er een superheld nodig als je twee papa's hebt?", zet Kate Ryan haar papa's in de bloemetjes.

De dochter van fashionista Tiany Kiriloff is deze vaderdag nog wat moe, zo blijkt volgens deze aandoenlijke foto.

Daddy cool! We love you!!!! Happy father’s day to all you sweet daddy’s 💓 #fathersday #kirilove #minikirilove #sundayfundays #seasideview #sundaywalks #hellootilia Een foto die is geplaatst door null (@belmodotiany) op 10 jun 2018 om 10:22 CEST

Actrice Veerle Dobbelaere deelde deze knotsgekke foto.

Om op te eten! 😋 #vaderdag Een foto die is geplaatst door null (@veerledobbelaere) op 10 jun 2018 om 10:41 CEST