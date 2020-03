Exclusief voor abonnees Vader van Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ lijdt aan ongeneeslijke kanker: “Aan het ergste willen we nu nog niet denken” MV

04 maart 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Met Winnie Bogaerts (28) uit Lier en Jonah Hulselmans (30) uit Arendonk Met Winnie Bogaerts (28) uit Lier en Jonah Hulselmans (30) uit Arendonk is het laatste ‘Blind Getrouwd’- koppel een feit. “De liefde heeft me nog nooit teleurgesteld”, zei Winnie vooraf. En de kennismaking met haar bruidegom verliep ook rimpelloos. “Verlíefd ben ik nog niet, maar Jonah lijkt wél alles te hebben om mij gelukkig te maken”, zegt ze in weekblad TV Familie.

“Weet je, mentáál was ik eigenlijk vrij rustig, maar de spanning stroomde wel door m’n lijf”, zegt Winnie in het weekblad. “Ik had vooral het gevoel dat ik op een achtbaan was beland. Niet onlogisch: blind trouwen, da’s het spannendste dat ik ooit heb gedaan. En dus had ik van die bevende zweethandjes.”

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 07 minuten 50 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode