Vader van Peter Van de Velde overleden: “We zullen je missen, lieve papa” MVO

02 oktober 2019

17u11 0 Showbizz Triest nieuws van de familie Van de Velde. Via Facebook liet ‘Daens’-acteur Peter Van de Velde weten dat zijn vader vandaag is overleden.

Zijn vader, Luc Van de Velde, leed al een tijdje aan de ziekte van Parkinson. “Lieve papa, ik zal je missen!”, schrijft Peter op zijn sociale media. “Doe ze de groeten aan ‘de overkant’.”

Peter is binnenkort te zien als hoofdrolspeler in de reboot van musical ‘Daens’. De voorstelling gaat pas in februari in première, maar er zijn nu al 100.000 tickets verkocht.