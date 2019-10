Vader van Pedro Elias, die vaak te zien was in ‘Control Pedro’, is overleden MVO

Tv-gezicht Pedro Elias (45) heeft afscheid moeten nemen van zijn vader, Pedro Elias senior. De man werd 83. Pedro deelde het trieste nieuws via sociale media.

Pedro’s vader was wijnhandelaar, maar de Vlaamse kijkers kennen Pedro Elias senior misschien nog wel uit het programma van zijn zoon, ‘Control Pedro’, waarin hij regelmatig te zien was. Hij sprak daar ook vaak Spaans met Pedro junior, want hij was van Catalaanse afkomst en woonde in Spanje. Vandaar ook dat we hem tijdens het tweede seizoen van ‘Control Pedro’ enkel als hologram te zien kregen. Vanwege zijn gezondheid kon hij niet telkens over een weer vliegen voor de opnames.