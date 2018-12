Vader van overleden Désirée Viola: “Hopelijk maakt haar dood zelfdoding bespreekbaar” TK

10 december 2018

07u01

Bron: GvA 12 Showbizz De vader van de 26-jarige Désirée Viola, bekend als prinses Roos in de Studio 100-reeks ‘Prinsessia’ op Ketnet, hoopt dat de dood van zijn dochter zelfdoding beter bespreekbaar zal maken. “Op de rouwbrief zal een oproep worden geplaatst om voor De Warmste Week te doneren aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding”, vertelt hij in de Gazet van Antwerpen. “Zodat niemand moet meemaken wat haar familie en vrienden nu doormaken.” De actrice stapte vrijdag uit het leven.

Patrick Breugelmans, de vader van Désirée, reageerde eerder via een kort berichtje op Facebook op het overlijden van zijn dochter. De man, één van de oprichters van Pukkelpop, dankte daarin iedereen voor de steunbetuigingen. “Gisteren is het leven zoals wij dat kennen gestopt. Désirée was het licht, onze zon, onze ster, onze prinses … een dochter uit de duizend. Er zijn geen woorden voor dit verdriet, enkel tranen. We willen iedereen uit de grond van ons hart bedanken. Voor jouw steun, voor je troost, voor alle blijken van medeleven. Iedereen vraagt waar ze ons mee kunnen helpen, het antwoord is eenvoudig. Hou van haar zoals ze was, denk aan haar zoals ze was, maak een gouden randje rond jouw herinneringen. Slaap zacht, prinsesje van ons hart. Papa.”

De man maakte nu echter bekend dat zijn dochter uit het leven is gestapt. Hij hoopt daarmee mensen aan te zetten om over de problematiek te praten. “Door er niets over te zeggen doen we meer kwaad dan goed. Daarom zal op de rouwbrief een oproep worden geplaatst om voor De Warmste Week te doneren aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Mensen met problemen moeten weten waar ze terechtkunnen, zodat niemand dit ooit nog hoeft mee te maken”, roept hij op in de Gazet van Antwerpen.

Ketnet-familie

“We zijn geschokt door het plotse overlijden van Désirée Viola”, reageerde Studio 100 dit weekend op het overlijden. “Ze was een getalenteerde actrice en een bijzonder fijne en enthousiaste collega. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar haar familie en vrienden.” Ook de openbare omroep reageerde verslagen. “We zijn geschrokken door het trieste nieuws over het plotse overlijden”, luidde het in een reactie. “Ze zal voor altijd deel uit maken van de Ketnet-familie.”

Haar collega-prinsessen uit ‘Prinsessia’ toonden hun verdriet op sociale media. Sylvia Boone, die prinses Madeliefje vertolkt, schrijft: “Prachtig mens! Voor altijd in mijn hart.” Tanja De Raad, die sinds 2015 de rol van prinses Linde op zich neemt, plaatste eveneens een eerbetoon online. “Rust zacht, lieve prinses Désirée.” Haar voorgangster Jolijn Henneman plaatste een foto van het Prinsessia-kasteel online met de emoticon van een hartje.

De jonge actrice uit Houthalen was eerder te zien in ‘1000 Zonnen’ en ‘Galaxy Park’. In 2013 won Viola de Flair-modellenwedstrijd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.