Vader van Naya Rivera vertelt over het laatste, hartverscheurende telefoontje van zijn dochter: “Het is nog steeds een grote waas van pijn”

Volgens George Rivera heeft zijn dochter Naya hem nog gebeld op de dag dat ze gestorven is. Naar eigen zeggen wilde de ‘Glee’-actrice hem om wat advies vragen. “Ze belde mij altijd om bepaalde zaken af te toetsen”, aldus George (64). Daarnaast had ze hem ook verteld dat ze van plan was om met haar zoontje Josey te gaan zwemmen op het midden van het meer.

Tijdens hun gesprek zou Naya hem ook nog gezegd hebben dat de boot die ze gehuurd had geen anker had. Toen hij dat nieuws te horen kreeg, wist hij meteen dat het een slecht idee was om er te gaan zwemmen. “In ons videogesprek zag ik dat het aan het waaien was en mijn maag draaide zich onmiddellijk om. Ik had haar nog gezegd dat ze niet van de boot mocht springen omdat hij zou wegdrijven eens ze in het water waren.”

Slecht gevoel

Na het einde van hun videogesprek kreeg de vader van Naya Rivera vrijwel meteen een slecht gevoel. “Ik had er zo’n slecht gevoel over en het maakte mij gewoonweg gek”, aldus George. Jammer genoeg bleek zijn vrees ook terecht, want enkele uren na het telefoontje van zijn dochter werd de de kleine Josey, die toen vier jaar oud was, alleen op de boot teruggevonden. Zijn moeder Naya was op dat moment nergens te bespeuren.

Pas vijf dagen later werd het lichaam van de ‘Glee’-actrice levenloos aangetroffen in het water door de lokale politie en een aantal duikers. Vermoedelijk is de actrice verdronken nadat ze eerst al haar kracht gebruikt had om haar zoontje Josey weer aan boord te krijgen. Dat zijn dochter er vandaag niet meer is, kan George bovendien maar moeilijk begrijpen. “Bijna een jaar later is het nog steeds een waas van pijn. Beetje bij beetje keert alles weer terug naar hoe het vroeger was, maar ik weet niet of ik dit hoofdstuk ooit zal kunnen afsluiten. Ik mis haar nog steeds elke dag.”

