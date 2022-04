Vader van Miss België Chayenne Van Aarle reageert op kritiek: “M’n meisje heeft altijd keurig haar centen verdiend”

TV Guga Baùl bezegelt op geheel eigen wijze het huwelijk van Wesley en Valérie in ‘Welkom in de familie’

In de tweede aflevering van ‘Welkom in de familie’ ziet de kijker hoe Julie Van den Steen kandidaat Wesley uit zijn eigen leven ontvoert en dropt in het leven van Rock. “De doet me denken aan Dwayne Johnson”, klinkt het bij Wesley. En niet alleen de naam is wat bijzonder, ook zijn leven is helemaal anders dan Wesley gewoon is. Zo ontwaakt Wesley niet in een huis… “Ik had gedacht dat ze me in een huis zouden droppen: huisje, tuintje, boompje. Maar ik kwam terecht op een boot!”

