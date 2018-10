Vader van Ernst Löw op 90-jarige leeftijd overleden TK

16 oktober 2018

De familie van Ernst Löw, de vriend van Deborah Ostrega, is in diepe rouw. De vader van de Nederlandse acteur en singer-songwriter is op 11 oktober overleden op 90-jarige leeftijd.

"Een zeer begaafd en zeer beminnelijk mens verliet onze planeet", kondigt de familie aan in een overlijdensbericht. Bob Löwenstein, beter bekend als D.F. Löw, was een Nederlandse regisseur die geboren werd in Berlijn. Hij was vooral bekend om zijn regie van de televisieserie 'De Kleine Zielen', die hij eind jaren 60 samen met Johan de Meester maakte. Hij maakte ook 'Sil de Strandjutter' met Jan Decleir en Monique van de Ven.

'De Kleine Zielen' was een groot succes: tijdens de winter van 1969 op 1970 bleven veel Nederlanders thuis om ernaar te kunnen kijken. Het was toen de duurste reeks ooit gemaakt in het land - ze kostte een half miljoen gulden (nu zo'n 227.000 euro).