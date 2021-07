Vader van Bart De Pauw is overleden

In het VTM-programma ‘Lang Leve’ in 2013 vertelde Bart met trots aan Jonas Van Geel over de grapjes die z’n vader altijd maakte. “Wanneer wij naar de supermarkt of naar een pretpark gingen, zei m'n vader vaak ‘Moesjamarramarra’ tegen de mensen. Dan zeiden die: ‘Kom we zijn weg, het zijn vreemden.’” Bart baseerde ook een typetje uit ‘Buiten De Zone' op zijn vader.

Vijf jaar geleden was de vader van Bart al aan de dood ontsnapt toen hij zijn betonnen omheining aan het verven was. Hij was net naar binnen gegaan om een pintje te drinken, toen een voorbijrijdende tractor een handvol loodzware strobalen verloor. “Ik zat rustig de palen te schilderen, maar omdat het te warm werd in de zon, besloot ik even naar binnen te gaan”, vertelde Guido De Pauw toen. “Ik was nog maar pas binnen toen het ongeval gebeurde. De tractor moet vermoedelijk even van zijn rijvak zijn afgeweken en door dat manoeuvre donderden enkele zware strobalen naar beneden, net op de plaats waar ik even voordien nog zat te schilderen.”