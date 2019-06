Vader Sven De Ridder nodigde hem niet uit voor afscheid Echt Antwaarps Teater: “Ik was er graag bijgeweest” TK

22 juni 2019

10u37

Bron: GVA, DA, STORY 0 Showbizz Gisteren werd de allerlaatste opvoering gegeven in het Echt Antwaarps Teater, het einde van een tijdperk voor stichter Ruud De Ridder (67). En hoewel zijn zoon Sven (44) daar zelf jarenlang op het podium stond, was hij niet uitgenodigd voor de afscheidsvoorstelling.

Het Echt Antwaarps Teater kon je meer dan drie decennia lang terugvinden in de Arenbergstraat, maar de zaal wordt nu gesloten. Het gezelschap blijft wel bestaan, maar zal even rust nemen. In 2020 wil Ruud De Ridder opnieuw voorstellingen brengen, maar dan vanuit de Arenbergschouwburg. Een nieuwe eigen zaal komt er niet meer.

“Het was mijn tweede thuis. Ik ken elk hoekje van dat theater. Onze pa neemt afscheid van zijn levenswerk, maar dat is een heel bewuste keuze”, reageert Sven in de Gazet van Antwerpen. Hij werkte zelf 32 jaar lang mee aan projecten van het Teater, en kreeg zelfs de mogelijkheid om het over te nemen. Daar paste hij echter voor. “Het was financieel niet mogelijk. Daar komt bij dat ik theater, film en tv wil combineren. Dat is niet mogelijk als ik ook een zaal moet runnen. Ik heb thuis gezien hoe zwaar dat is. Ik had de ambitie om mijn eigen weg te gaan.”

Toch vindt hij het jammer dat hij geen uitnodiging kreeg voor de laatste show. “Ik beleefde er een fantastische tijd en betere leermeesters dan mijn ouders kan ik mij niet inbeelden. Voor het afscheid kreeg ik geen uitnodiging. Anders was ik natuurlijk gegaan.”

Erfenis

Het botert al enkele jaren niet meer tussen Sven en zijn vader. In zijn biografie ging Ruud De Ridder vorig jaar voor het eerst dieper in op de reden waarom. Volgens hem is zijn zoon jaloers op zijn erfenis. “De financiële argumenten gingen uiteraard over het erfrecht dat hij zou moeten delen met Bram en Anke (de kinderen van zijn tweede vrouw, die hij adopteerde, red.)”, schreef Ruud. “Nogmaals bleek hoe slecht hij mij kent. Heel zijn leven heeft hij me horen zeggen dat er bij mijn overlijden niks te rapen zal ­vallen. Ik geniet van het leven. Met andere woorden: ik doe alles op.” Daarnaast neemt hij het Sven kwalijk dat die hem niet bedankt heeft in zijn huwelijksspeech. “Ik dronk me die avond een flink stuk in mijn kraag. Ik voelde hoe hij zich steeds verder van mij verwijderde, maar ik verzette mij er niet tegen. Het leven is wat het is en je bent niet verplicht om levenslang met mekaar overweg te kunnen, ook al ben je vader en kind.”

Sven zelf heeft het intussen opgegeven om het bij te leggen met zijn vader. “Tot vorig jaar heb ik dat ook geprobeerd, maar nu geef ik het op”, sprak hij vorig jaar in december. “Er komt toch geen reactie.”