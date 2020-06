Vader ‘Prinsessia’-actrice opent horecazaak als eerbetoon aan overleden dochter SDE

11 juni 2020

07u32

Bron: GvA 2 Showbizz In 2018 stapte Désirée Viola, bekend uit de Studio 100-reeks ‘Prinsessia’, uit het leven. Haar vader, Patrick Breugelmans, heeft nu als eerbetoon een horecazaak opgericht: Desiderata. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Eind augustus moet Desiderata, gelegen in Heusden-Zolder, open gaan. De voorbereidingen zijn dus nog in volle gang, maar het logo is wel al klaar. En dat bevat veel verwijzingen naar Désirée Viola, de dochter van oprichter Patrick Breugelmans die in 2018 uit het leven stapte. “De letter D staat voor Desiderata maar natuurlijk ook voor mijn dochter Désirée”, legt hij uit in Gazet van Antwerpen. “De roze stip verwijst naar prinses Roos, naar de kleur waar mijn dochter zo van hield. Désirée was een levensgenieter, ze hield ervan om onder de mensen te zijn. Samen eten en drinken, dat deed ze enorm graag.”

Met z'n horecazaak wil Breugelmans het taboe rond zelfmoord doorbreken. “Wist je dat in Vlaanderen elke dag drie mensen op deze manier aan hun einde komen? Dat 28 mensen dagelijks een poging tot zelfdoding ondernemen? Ik wil een boodschap meegeven: erover praten helpt, altijd.” En dat moet in zijn zaak kunnen. “Desiderata moet een plaats zijn waar elke klant zich goed voelt, ook wanneer het eens minder goed gaat. Een gastronomische setting met lokale producten en met échte mensenverhalen.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

