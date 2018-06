Vader Michael Jackson verliest op 89-jarige leeftijd strijd tegen kanker DBJ/SD

27 juni 2018

18u02

Bron: ANP 202 Showbizz De vader van wijlen Michael Jackson, Joe Jackson, is op 89-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Volgens de entertainmentsite TMZ was hij omringd door zijn vrouw Katherine (88), enkele kinderen en kleinkinderen.

De patriarch van de familie Jackson kampte al enkele jaren met gezondheidsproblemen. In 2015 kreeg hij tot drie keer toe aan hartaanval en een beroerte. Hij kreeg toen een pacemaker. Een jaar later belandde hij in een ziekenhuis met hoge koorts, maar krabbelde toch weer op. In juni werd Joe opnieuw opgenomen en werd de diagnose kanker gesteld. Het bleek om een agressieve vorm te gaan en snel werd duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was.

Joseph 'Joe' Jackson werd de afgelopen twee weken met de dag zwakker en zijn familie hield er rekening mee dat hij niet lang meer zou leven. “Het is nu wachten, het eind kan elk moment daar zijn”, liet een bron vandaag nog weten. Het was de bedoeling hij de laatste dagen van zijn leven thuis in Las Vegas zou doorbrengen.

Joe zou zijn familie in zijn laatste dagen hebben verboden hem te bezoeken in het ziekenhuis, omdat hij niet wilde dat zij hem in zo’n fragiele staat zagen. Gelukkig voor zijn familie kwam daar via een gerechtelijke procedure toch verandering in.

The Jackson Five

Joe Jackson werd op 26 juli 1928 geboren in Fountain Hill (Arkansas). Hij was bokser en later kraanmachinist bij een staalfabriek voordat hij een muzikale richting insloeg. Vijf van de tien kinderen die hij en zijn vrouw Katherine Scruse kregen werden wereldberoemd als The Jackson Five. Vader Joe was hun manager. De groep bestond uit Jackie (67), Tito (64), Jermaine (63), Marlon (61) en Michael (1958-2009). De andere kinderen van Joseph en Katherine zijn Rebbie (68), La Toya (62), Brandon (overleed na zijn geboorte in 1957 na een dag), Randy (56) en Janet (52).

Het kwintet begon in 1963 als trio met de broers Jackie, Tito en Jermaine. In 1966 werd de band uitgebreid met Marlon en Michael. Het was de start van glanzende carrière die de familie Jackson wereldfaam opleverde. Eind jaren zeventig ontstonden er echter barstjes in het succesverhaal. Michael ontsloeg in 1979 zijn vader als manager omdat hij meer zeggenschap wilde over zijn eigen carrière. Zijn broers volgden enkele jaren later zijn voorbeeld.

IJzeren vuist

Op persoonlijk vlak zat het Joe Jackson ook steeds meer tegen. Hij ging vreemd en verwekte een buitenechtelijke dochter. Zijn vrouw Katherine vroeg twee keer de echtscheiding aan, maar omdat Joe hun huis niet wilde verlaten, zag ze er toch maar van af.

Joe was een strenge vader die regeerde met ijzeren vuist. Zijn kinderen La Toya en Michael vertelden in het openbaar over het lichamelijk geweld dat hun vader gebruikte. Ook zou hij zijn dochter Rebbie seksueel hebben misbruikt. Een grote tegenslag kreeg de familie in 2009 te verwerken toen the King of Pop, Michael Jackson, overleed. In zijn testament wees hij zijn moeder Katherine aan als voogd over zijn drie kinderen. Joe bleef met lege handen achter.